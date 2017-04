YouTube – majstor paničarenja i histerije

Sredinom veljače mogli ste čitati o manje-više izmišljenom skandalu s PewDiePiejem koji je prijetio postati prava medijska trakavica, kada su oglašivači odlučili kazniti tipa zbog glupe i totalno nebitne šale. Sada se na Youtubeu događaju daleko veći tektonski poremećaji uz daleko manje medijske pažnje. Vjerojatno stoga jer naslov nije moguće uobličiti u klasičan click-bait format "YouTuber je na svom kanalu imao reklamu za pivo, ali to bješe nenonacistički kanal, a proizvođač piva nije htio da ga se s njima povezuje, pa nikad nećete pogoditi što se dalje dogodilo!". Odnosno, sada kada sam to napisao vidim da je bilo moguće praviti takve naslove, ali mislim da su malo predugački i nedovoljno "bejterski" da bi itko na to kliknuo.



U osnovi, radi se manje-više o gore rečenome – prošli tjedan je Times of London pisao o slučaju YouTube kanala posvećenog neonacističkoj ideologiji s nekim minimalnim brojem pretplatnika – u rangu tisuću ili tu negdje – na kojemu je emitirana reklama za Craft pivo. O puštanju reklama na YT kanalima odlučuje algoritam, da ne bi bilo zabune, koji pregledava sadržaj kanala, traži ključne riječi i općenito se brine automatski i bez ikakvog ljudskog nadzora da se plaćene reklame emitiraju za ciljanu demografsku skupinu uz uvjet da na ovima nema govora mržnje, odnosno da nisu ekstremistički.



Ovaj algoritam u pravilu radi izvrsno. Tko ne vjeruje neka se proba sjetiti kada je vidio da se reklama emitiraju uz neki ISIS-ov video o odsijecanju glava ili bilo što daleko manje nasilno ili odurno. Svako toliko se može dogoditi, ali vrlo rijetko, da algoritam prepozna demografsku skupinu na nekom nebitnom marginalnom kanalu koji možda nije otvoreno mrziteljski i problematičan, ali jest prikriveno, ali to su rijetki petci.



Vjerojatno bi i ovaj slučaj neonacista s tisućicom pretplatnika koji su vidjeli reklamu za pivo spadao u tu kategoriju nebitnih "glitcheva" da nije bilo teksta u Times of London koji su kasnije prenijele neke druge novine i odjednom su YouTube i Google reagirali tako panično kao osmoškolke uhvaćene da pale cigaretu u školskom zahodu. Prvo su oglašivači povukli oglase s YouTubea (navodno je do sada povučeno oglasa u vrijednosti od 750 milijuna do milijarde dolara), a onda su YouTube i Google odlučili "popraviti" algoritam na taj način da praktički više ne šalje oglase na bilo koji politički kanal na servisu.



Primjerice, ako se negdje u videu govori o ISIS-ovim zločinima i to ne afirmativno i s pozicije ISIS-a, već kritički, dovoljno je da je tema ISIS da taj video bude označen neprikladnim za oglašavanje. Svi kanali koji se bave religioznim temama (s bilo koje strane) praktički su također u novom algoritmu posve izbačeni iz mogućnosti da se na njima emitiraju reklame.



Ovo u stvarnosti ima vrlo velike posljedice za političke, vjerske, aktivistički sekularne i ljudskopravaške kanale koji se de facto bave "zabranjenim" temama, a financiraju prihodimaa od reklama. Prema novim pravilima veći tok novca će sada ići curetku, jednom od njih milijun na YouTubeu, koji ima svoj kanal o šminkanju (i koji dodatno direktno naplaćuje oglašivačima prezentaciju njihovih proizvoda) nego nekoj od čitavih političkih redakcija koje sada postoje na ovome servisu i koje se financiraju isključivo od prihoda koji dolaze preko YouTubea.



Dda se ne lažemo, televizija se i dalje drži, ali kao stari medij gotovo nema nikakvog utjecaja među takozvanim "millennialsima", generacijama rođenima krajem 90-tih i u 21. stoljeću. YouTube, sa svojim ogromnim mnoštvom sadržaja, sada je ono što je za naše roditelje i djedove bila televizija.



Stoga je normalno da se i takozvani "ozbiljni" sadržaj prije rezerviran za TV seli na ovaj medij. Do sada je sve to funkcioniralo zapanjujuće dobro jer su sami proizvođači sadržaja praktički bili posve izolirani od utjecaja oglašivača. Ako su, pak, htjeli i dalje su mogli direktno s njima pregovarati o oglašavanju u svojim emisijama. Google i YouTube djeluju kao golema marketinška agencija koja prikuplja oglase od golemog mnoštva različitih tvrtki i onda ih sama distribuira za emitiranje po najrazličitijim kanalima u raznim zadanim i traženim kategorijama. Ovo je dobro funkcioniralo za YouTube, za oglašivače, ali ponajviše za proizvođače sadržaja koji su bili odvojeni od pritisaka oglašivača koji uvijek za svoj novac žele neku protuuslugu, ne samo emitiranje reklame.



S ovom novom politikom YouTubea operativno pretočenom u algoritam za distribuciju reklama, ozbiljni politički kanali su u tjedan dana osjetili smanjenje prihoda od reklama od 50 d0 90%. Kako se radi o profesionalnim, a ne amaterskim outfitima, oni koji nemaju diversificirane izvore financiranja već se samo oslanjaju na YouTube našli su se u velikoj nevolji.



Jučer je tako jedan od mojih omiljenih analitičara američke politike, Kyle Kulinski, a koji vodi kanal Secular Talk, zatražio financiranje preko Patreona da bi kanal (s otprilike pola milijuna pretplatnika) i ekipa koja ga održava mogla financirati tu produkciju.



Ono što je frapantno je koliko su zapravo male cifre potrebne da bi se financirao kvalitetan sadržaj. Uplate su od 2 do 7 dolara mjesečno – od 15 do 50-tak kuna. Uplatio beg (ja, ako se pitate...) odmah onu "recurring" od 5 dolara mjesečno (ukupno oko 6,5 dolara s porezom koji ide Hrvatskoj da bi se nekako spasio Agrokor...) i shvatio da je to manje nego što bih potrošio na mjesečnu kupovinu dnevnih novina, daleko manje od TV pretplate koju također plaćam, premda ništa na državnoj televiziji ne gledam i općenito – sitan novac da bih dobio sadržaj koji je kvalitetan i informativan.



Ukratko, tko se nadao da će u surovom kapitalističkom "moru krvi" (za termine Red Ocean i Blue Ocean pogledati ovdje) postojati oaza gdje ćemo dobivati besplatan, a svejedno kvalitetan, a od oglašivača neuprljan sadržaj kroz YouTube kanale – sada mu je jasno da je bio u krivu. Za kvalitetu trebate platiti. Ako netko drugi (oglašivači) plaća za vas, onda on dobiva kvalitetu, a vi otpatke.



Ukratko, krivi ste vi (odnosno mi), čitatelji i gledatelji, konzumenti sadržaja. Želimo sve besplatno, a na kraju ne dobijemo ništa i za to na kraju platimo svejedno. Bolje se pomiriti s time da "nema besplatnog ručka", svoj ručak (odnosno medijski sadržaj) pošteno platiti i biti siguran da stvaratelj sadržaja odgovara nama, a ne Craftu, YouTubeovom marketinškom direktoru ili Agrokoru.