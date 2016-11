Zašto pada vrijednost Facebooka unatoč rastu prihoda od nevjerojatnih 56 posto?

U srijedu 2. studenoga, nakon radnog vremena newyorške burze Facebook je objavio rezultate za treći kvartal. U najvažnijim elementima rezultati su premašili očekivanja analitičara: U usporedbi s lanjskim identičnim razdobljem Facebookov ukupni prihod rastao je nevjerojatnih 56 posto. To je prihod, ne profit koji kod svih kompanija više oscilira.



Dakle, kad se kaže da je profit skoro utrostručen, na 2,38 milijardi dolara, onda to jest značajna informacija za dioničare, jer profit napokon pripada njima, ali čak i nije toliko značajna u usporedbi s činjenicom da je u trećem kvartalu Facebook našao kupce za skoro 7 milijardi dolara usluga. Lani je to bilo nešto ispod 4,5 mlrd dolara. Rast prodaje je dakle nevjerojatan. Googlov rast prodaje bio je tek dvadesetak posto. Dionice su u trgovanju nakon zatvaranja burze ipak rasprodavane: potonule su više od sedam posto, piše Wall Street Journal. Kako to i zašto?



Prvo je tumačenje standardno burzovno: u cijeni dionica prije objave rezultata bilo je očekivanja koja su pumpali spekulanti. Nakon objave rezultata ta su se očekivanja ispuhala. Prije i poslije rezultata cijena uobičajeno jako oscilira, bilo da pada ili leti u nebo.



Drugo, mnogo značajnije objašnjenje, došlo je iz samog Facebooka, koji je uz priopćenje o rezultatima priznao da ne očekuje da će u budućnosti održati dosadašnji rast prihoda. Na prvi pogled to ne čudi. Analitičari zaključuju da je Facebook dostigao veličinu na kojoj je usporavanje očekivano. I dosadašnje osvajanje tržišta dvostruko je nadmašivalo bilo koju kompaniju njegova ranga. Utoliko, dvadesetpostotni rast prodaje Googla, koji je značajno veći od Facebooka, može čak biti tumačen i kao još već postignuće.



Investitori, ekonomisti, ipak uvijek traže i razloge za zabrinutost. Red je da ih se navede. Prvi proistječe iz toga što su Facebook i Google rasli dijelom otimajući poslove drugima. Kad se te dvije kompanije isključe internetsko oglašavanje kod ostalih je palo pet posto. To znači da se tržište ne razvija brzinom koju sugeriraju podaci ta dva diva. Facebookov rezultat uglavnom je nastao na mobilnom oglašavanju koje čini 84 posto njegova oglasnog prihoda. No za ubacivanje novih oglasa u news feed koji se skrola na mobilnim uređajima više ustvari nema ni fizičkog mjesta.



Kako je riječ o monopoliziranom (duopoliziranom) tržištu, odnosno kako svi koji se žele oglasiti ipak biraju Facebook ili Google, jer je efekt kod drugih oglašivača značajno slabiji, to Facebook može u budućnosti donekle povećati prihod povećanjem cijene oglasa. Ali, to ne znači i razvoj biznisa. Već je u ovom razdoblju prihod po svakom od 1,8 milijardi Facebookovih korisnika rastao pedeset posto u odnosu na prethodnu godinu. Drugim riječima, ako FB i Google povećaju cijene, oni će zaraditi više, ali onaj tko njihove cijene ne bude mogao pratiti neće se oglašavanjem kod drugih dobiti uslugu koja mu treba. Svi su na FB-u i Googlu. To je efekt mreže.



Za daljnji razvoj dakle treba smisliti nešto novo. Facebook je najavio da je sljedeća godina godina investicija, no tko zna koliko će invcesticije biti uspješne.



Razvoj digitalne industrije kad-tad mora naići na krizu. Zato se pažljivo osluškuju svi znakovi koji na to mogu upućivati. Nedavno je objavljeno da Alibabini investitori očekuju pad cijena njegovih dionica u narednom razdoblju (visok je postotak investitora koji ih tzv. shortaju) i to ne samo zato što su donedavno mahnito rasle nego i zato što očekuju zaustavljanje rasta prihoda. Izlazaka na burzu tehnoloških kompanija (IPO) ove je godine značajno manje nego prošle. Nedavno je IEEE Spectrum, časopis koji zna što piše, objavio da se ostvaruje prognoza prema kojoj su najveće ICT tvrtke ove godine imale otpustiti do čak 370.000 ljudi. Analitičari nisu u stanju procijeniti je li to zbog restrukturiranja, tj. prelaska na nove usluge, ili balon naprosto puca.



Jednostavno, u digitalnom se svijetu priželjkuje neki novi impuls. S jedne strane. Može to biti zato što je naviknuo na stalni rast. No ta je naviknutost i opasnost. Ona može značiti da su bez rasta sadašnji pokazatelji neodrživi, a to bi onda bilo pucanje balona, a ne restrukturiranje slijedom neke nove inovacije i prema nekom novom tržištu.