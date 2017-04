Zašto piste trebaju biti kružne?

U svom oduševljenju (kako kod koga) zbog nedavnog otvorenja nove zgrade zagrebačkog aerodroma, nekako je u drugi plan pala recentna vijest o projektu kružne zrakoplovne piste na kojoj radi nizozemski tim, a koja bi navodno trebala imati masu prednosti nad uobičajenim ravnim pistama, a niti jednu manu koje ove imaju. Projekt se zove, prikladno, Endless Runway (Beskrajna pista), a za sada postoji samo u simulacijama.



Da budemo posve iskreni, nismo ni znali da su današnje ravne, betonske, vrlo dugačke, izvrsno označene i ekstremno zakonski regulirane piste baštoliko problematične da nam treba posve nova paradigma. Naime, za svaki potencijalni problem koji se na ovakvim pistama može pojaviti, kroz brojna desetljeća njihovog korištenja smišljena su rješenja, bilo neposredno tehničke naravi ili razna pravila i postupci kojima se umanjuje uticaj raznih neoptimalnih čimbenika na ovaj tip uzletno-sletnih staza.



Međutim, nizozemski tim predvođen stanovitim Henkom Hesselinkom iz NLR-a smatra da je običnim pistama vrijeme odzvonilo. Ukratko, njega buni to da klasične piste imaju veliki (!) problem s bočnim vjetrom.



Prednosti kružne piste su, navodno:



a) Manje ukupno zauzeće prostora zračne luke za veću ukupnu duljinu uzletno-sletne staze

b) Mogućnost istovremenog poletanja i sletanja tri zrakoplova s jedne staze (ovala)



Sam Hesselink priznaje da su ga na ovaj projekt naveli famozni videi na YouTubeu na kojima zrakoplovi slijeću s velikim bočnim vjetrom. Ono što je važno uočiti je da na svim tim videima svi zrakoplovi ili slete, ili u najgorem slučaju idu na ponovo sletanje. Da budemo precizniji –u zadnjih 50 godina gotovo da i nema slučaja slijetanja putničkih zrakoplova gdje je zbog bočnog vjetra itko poginuo ili je uništen zrakoplov.



Iako neka od slijetanja s bočnim vjetrom nisu pretjerano ugodna, blago rečeno, bočni vjetar u avijaciji ne predstavlja baš stravičan problem. Postoje propisi za zračne luke i razne tipove zrakoplova koji daju granice brzine bočnog vjetra do kojih se može poletjeti i sletjeti, a praktički sve ili barem ogromna većina uzletno-sletnih staza je građena tako da prati ružu vjetrova na lokalnom terenu, tako da se smjer piste približava smjeru preovladavajućeg vjetra ili vjetrova kako bi njegova bočna komponenta bila što manja. Na većim aerodromima s više staza gdje različiti preovladavajući vjetrovi pušu iz međusobno presjecajućih smjerova i uzletno-sletne staze su međusobno orijentirane pod kutovima koji odgovaraju tim vjetrovima.



Međutim, kada bi i bočni vjetar i bio takav golemi i nerješivi problem za avijaciju koja se oslanja na klasične ravne uzletno-sletne staze, ovali kakve predlaže nizozemski tim nisu nikakvo praktično rješenje.



Ponajprije, pista bi trebala biti nagnuta u stranu, kao trkaći ovali u NASCAR-u ili IndyCaru. Ovo znači i da bi zrakoplovi u završnom prilazu trebali pratiti luk piste i sami prilaziti pod nagibom. Problem s ovime je što je uzgon na krilima najveći upravo kada su ona u vodoravnom položaju, a ne kada su nagnuta u stranu. U trenucima završnog prilaza kada je brzina zrakoplova bliza minimalno dozvoljenoj ne postoji pilot na ovome svijetu koji se veseli što će ga držati nagnutog na stranu i efektivno smanjivati uzgon na krilu.



Drugi problem sletanja na nagnutu kružnu pistu je "gađanje" centra piste. U osnovi, nalik je to problemu slijetanja na nosač aviona koji je pokretna meta i kod kojega je sletanje (ne samo zbog tog razloga, doduše) neusporedivo teže od slijetanja na običnu pistu.



Također nije jasno kako bi funkcioniralo instrumentalno navođenje za slijetanje (ILS) za kružnu pistu na kojoj je "prag" pomičan i ovisi o smjeru vjetra koji puše, odnosno o pravcu iz kojega trenutno dolaze zrakoplovi. Sadašnji aerodromi imaju fiksne ILS odašiljače koji daju kut poniranja i prilaska dolazećim zrakoplovima. Kod piste na kojoj ujutro , ovisno o vjetru, prilaz može biti iz smjera 180, malo kasnije iz smjera 270, a navečer iz smjera 330 ili nekog desetog, nije jasno gdje bi se i kako uopće instalirali ovi instrumenti?



Ako se i riješe ovi problemi i ako zrakoplovi uistinu uspiju sletati makar jednako dobro kao na sadašnjim ravnim pistama, nije jasno kako bi izgledalo zaustavljanje na nagnutom ovalu, posebno u uvjetima kontaminacije kišom, snijegom, susnježicom i ledom? Ovo nizozemsko "rješenje" izgleda kao idealno za "runway excursion" (RE), odnosno proklizavanje sa piste na teren pored nje.



U slučaju uzleta – kakve su procedure za otkaz jednog motora na nagnutoj kružnoj pisti? Pucanje gume? Razna prinudna sletanja?



Također, navodna prednost mogućnosti istodobnog servisiranja tri zrakoplova s iste kružne uzletno-sletne staze je u direktnoj kontradikciji s (navodnim) velikim problemom klasičnih pista – bočnim vjetrom.



Ukoliko uistinu koristimo ovaj ovalni oblik za istodobno slijetanje (ili poletanje) triju zrakoplova, onda samo jedan od njih tri ima prednost sletanja u vjetar; drugi sleće s tim "stravičnim" bočnim vjetrom; a treći, pak, slijeće i s bočnim vjetrom, ali i s leđnim vjetrom, što zapravo jest problem – u pravilu slijetanje i poletanje s leđnim vjetrom većim od 10 čvorova nije dozvoljeno i jest opasno.



Što se ideje ekonomičnosti tiče, odnosno da se na istom tlocrtu dobije veća duljina ovalne nego ravne piste, ovo je također problematično. To može vrijediti tamo gdje je moguće napraviti takav oval (radijusa barem 3,5 kilometra prema osnovnoj ideji). Splitski Resnik ili dubrovački Ćilipi tako nešto jednostavno ne dozvoljavaju. A tamo gdje ima prostora za ovalnu stazu, opet je bolje rješenje napraviti više staza koje se međusobno križaju pod kutevima koji prate ružu vjetrova, odnosno prirodne prepreke.



Dapače, kada se radi o kružnim zračnim lukama, od ovoga recentnog nizozemskog rješenja bolje je i ono s početaka avijacije kada su poletno sletne staze zapravo i bile poravnate ledine, kvadratnog ili kružnog oblika, na koje su onda sletali avioni iz pravca koji im je najviše odgovarao.



Ovo ovalno "rješenje" koje rješava nepostojeći ili u najboljem slučaju minoran problem, donosi sa sobom deset novih, nerješenih i daleko većih.



Ukratko, ova nizozemska zajebancija dobila je nesrazmjerno veliki publicitet i odobravanje medija i to bez ikakvog razloga. Možete biti sigurni da zračne luke budućnosti neće biti ovalne NASCAR staze.

Jer je to i glupo i opasno.