Zašto se analogija čuva usprkos digitalizaciji?

Nedavno je na stranicama Nacionala osvanula vijest da Croatia Records, pravni nasljednik negdašnjeg Jugotona, na eBayu (classy...) rasprodaje "mastere", magnetske trake licencnih izdanja koje imaju u svojoj arhivi (nasljeđenoj od Jugotona). Problem je i taj što su ove trake dio kulturnog dobra Republike Hrvatske, a ne nečija prćija, pa je pravni apsekt slučaja nejasan, ali nas zanima onaj tehnički.



Naime, mnogi smatraju da je u doba digitalizacije važnost arhivskog čuvanja (dakle, na prikladnom mjestu i uvjetima) analognih originala posve nepotrebna. Logika ovakvog argumenta ide: već to imamo digializirano, što će nam onda i analogna kopija koja će ionako jednom propasti?



Razloga je više, a oni tehničke naravi su ovi.



Prvo, digitalizacija bilo čega, slika, filmova ili zvuka (glazbe) je po naravni stvari diskretan, a ne kontinuirani proces, pa bez obzira na konačnu razlučivost digitalizacijskog procesa, on je uvijek "lossy", odnosno dio informacija ne prenese i ne sačuva. To što je nama, primateljima tih informacija, primjerice, sasvim svejedno slušamo li, u slučaju digitalizacije zvuka, nešto digitalizirano na 44, 48, 88 192 ili na nekom drugom broju kiloherca, nema veze – uvijek postoje informacije koje nismo uspjeli prenijeti. Za dokono slušanje to ne mora biti važno, ali za neke druge oblike analize zvučnog zapisa to može biti važno.



Drugo, ideja da je digitalno sigurno i trajno, odnosno "zauvijek" je vrlo upitna, pokazuje nam iskustvo, pa tako mnogi digitalizirani podaci iz od prije 40, 50 i 60 godina za koje se smatralo da su vječni su nam sada nedostupni ili teško dostupni bilo zahvaljujući propadanju samih medija na kojima se nalaze (diskovi, diskete, magnetske trake), odnosno nedostupnosti čitača za taj konkretni format.



Sama NASA je prije desetak godina priznala da je na taj način izgubila veliki dio zapisa koji se odnose na program Apollo i koji se nikad neće vratiti. Čiča-miča, gotova je priča, pojeo ih mrak.



Također, valja uvijek misliti na budućnost. Kako tehnologija napreduje, uvijek je moguće (također iskustveno višestruko potvrđeno) da će buduće teehnologije digitalizacije iz starih analognih zapisa bilo koje vrste: zvučnih, slikovnih, filmskih – uvijek uspjeti izvući dodatne informacije za koje čak i u vrijeme njihovog nastanka na analognom mediju njihovi tvorci nisu ni znali da se tamo nalaze.



Primjer su digitalizirane i obrađene snimke Kennedyjevog ubojstva u Dallasu koje su s originalnih filmskih traka izvukle relativno nedavno mnoštvo podataka za koje se nije ni znalo da postoje niti da se mogu obradom bilo koje vrste izvući s tih snimaka.



Uostalom, Google digitalizira u ekstremno visokim razlučivostima slike iz muzejskih zbirki, ali nikome ne pada na pamet da jednom kada je slika digitalizirana ovu proda na eBayu ili da je iskoristi kao komušinu za potpalu. Dapače, baš na slučaju slika starih majstora zna se dogoditi da se ispod jednog sloja slike nalazi neki drugi, zbog nečega zanimljiv, neke dosad nepoznate grafike i slični informacije koje se mogu dobiti rengenskim snimanjem, kemijskom analizom ili kombinacijom raznih tehnika, a koje samo digitalizacija površinskog sloja nikada ne bi otkrila.



Ukratko, kulturno blago se svakako treba digitalizirati, ali to nikako ne znači da su nam nakon toga originali nebitni. Dapače – original UVIJEK ostaje original i uvijek ga treba po svaku cijenu i dalje čuvati i arhivirati i ako treba uvijek iznova digitalizirati jer nikada ne možemo digitalizacijom iz njega izvući sve informacije koje se na njemu nalaze.