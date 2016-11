Bez obzira na zamjerke koje ćemo spomenuti u nastavku, EVERSPACE nas je prilično zainteresirao i vremenom smo otkrili kako nam nepraštajuća igrivost nimalo ne smeta, već naprotiv, potiče nas na daljnje igranje

Svemirske “simulacije”, ako ih tako možemo nazvati, ne tako davno dobile su hvalevrijednog predstavnika Elite Dangerous. Iako u osnovi izvrstan, čitanjem komentara igrača otkrili smo kako nekima ne odgovara u potpunosti masa utrpanih elemenata te od igre takvog tipa traže mnogo više zabave i općenito, što jednostavniju igrivost. Za takve, kao i za sve ljubitelje dobre akcije, EVERSPACE stiže kao naručen, jer riječ je o igri u kojoj je sve podređeno zabavi pa čak i umiranje, koje za sobom povlači kretanje iznova, što doduše i nije neki veliki problem.



Ukratko, pristup razvojnoj verziji koja se tijekom ljeta našla u ponudi Steama nenadano nam se pojavio u poštanskom sandučiću pa smo smo EVERSPACE odlučili isprobati onako, više za sebe, no ostali smo iznenađeni činjenicom koliko je igra čak i u ovom stadiju ispolirana. Kako je vidljivo na slikama, pred nama je letački naslov koji nas vodi u svemirska prostranstva s nepoznatim krajnjim ciljem, jer realno, nakon dvadesetak umiranja, nismo uspjeli stići do završetka, ukoliko on uopće postoji.



Sam letni model prilično je dobro odrađen, istina više arkadno, uz napomenu kako bismo inače preporučili uporabu gamepada, no on se u ovom slučaju pokazao inferiorniji naspram kombinacije tipkovnice i miša. Ta kombinacija daleko bolje funkcionira i nakon nekoliko minuta postaje jasno da su kontrole na taj način daleko preciznije, što posebno vrijedi u borbama, kojih neće manjkati. Sam start možda se čini vrlo teškim, što u biti i jest, jer naš brod nema nikakve nadogradnje pa i prvi protivnici predstavljaju problem, tako da je do dosezanja trećeg izlaza hvalevrijedan napredak, no prije ili kasnije završimo uništeni, bilo od neprijatelja ili neopreznim zalijetanjem u kakav asteroid, brod ili postaju. Igra nas prilikom novog kretanja obavještava o tome koliko smo do sada ginuli, ali i nagrađuje prethodno zarađenim kreditima i perkovima, koje trošimo na nadogradnju broda, te tako svaki put ulazimo u novi krug napretka opremljeniji nego u prijašnjem pokušaju.



Valja spomenuti da u svakom novom okruženju vrebaju odmetnici i gomila resursa, od kojih su neki vezani uz postrojenja i brodove na kojima se nalaze, te ih nije pametno izazivati jer će pozvati pojačanja. Ta pojačanja također masovno pristižu ukoliko se na jednom mjestu zadržavate predugo pa je brzinsko sakupljanje dostupnih sirovina i nadogradnji te skok u novo područje, imperativ. Ukoliko dobijete poruku da su neprijatelji na putu, ostavite sve i bježite prema izlazu što prije.



Nažalost, moramo spomenuti i nedostatke, od kojih je repetitivnost najveći problem, jer kad vidite jednu misiju, vidjeli ste gotovo sve koje slijede, uz poneku iznimku i porast težine, pa igra nakon nekoliko sati postaje pomalo dosadnjikava, ovisno o tome koliko se za nju zagrijete. Iako autori kažu da će u konačnici dodati još dva broda (trenutačno je dostupan samo jedan) i poraditi na solo kampanji, podršci za VR uređaje, hardcore modu s trajnom smrti i još nekim elementima, u trenutačnom stadiju, cijena od gotovo tridesetak eura realno je previsoka. Možda nakon izlaska pune verzije promijenimo mišljenje, no za sada, ili pričekajte popust, ili kupite EVERSPACE i nadajte se ispunjenju svih obećanja.