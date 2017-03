Tko nije igrao originalnu trilogiju Mass Effecta, nije ni svjestan da je propustio jednu od ponajbolje kreiranih i realiziranih priča u svijetu igara te se s pravom nadamo da nas ni Andromeda, koja je pred vratima, neće razočarati



Govoriti o Mass Effectu: Andromeda bez doticanja originalne trilogije, nema nekog smisla. Na stranu priča koja s izvornicima ima tek nekoliko doticajnih točaka; već je sama igrivost logična nadogradnja one koju smo iskusili u spomenuta prva tri nastavka. Prvi Mass Effect predstavio nam je Sheparda, zapovjednika koji otkriva mračnu tajnu Reapersa, mehanizirane vrste, skrivene u nepoznatom dijelu svemira, čiji je jedini cilj svakih 50.000 godina pomesti poznati svijet od naprednih organskih rasa, čime počinje novi ciklus razvoja za one rijetke koje preostanu.



Iako Reapersi nisu bili glavni negativci originala, konstantno su se spominjali, a da je novi krug istrebljenja započeo, doznali smo u drugom poglavlju, kad se naš odabranik, ili njegova ljepša inačica, suprotstavio Collectorsima, izvanzemaljskoj rasi otimača kolonizatora koji su pripremali teren za invaziju, koja je uslijedila u trećem dijelu u svoj svojoj snazi. Tijekom sva tri nastavka upoznali smo brojne pamtljive likove, kročili nepoznatim područjima i pripremali se za taj konačni okršaj kojim je BioWare odlučio upokojiti Sheparda, što je u konačnici i napravio. Dapače, izveli su to vrlo okrutno, što nekim igračima nije bilo po volji. Valjda su željeli neki epski završetak u stilu Pepeljuge, no iako on nije uslijedio, developeri su im izašli u susret naknadnim sadržajima koji su ponudili alternativne izbore i nekoliko animacija, što je prema rijetkima poput nas, bilo nepotrebno.



Istraživači novog svijeta

Kakav kraj će imati Mass Effect: Andromeda uistinu ne znamo, no poznato nam je kako počinje. Priča novog izdanka Mass Effecta smještena je oko 600 godina nakon događaja u izvornicima, no kako ćemo to saznati već u uvodu, pravi početak odvija se tijekom drugog dijela trilogije, i nema dodirnih točaka s trećim. Ljudska vrsta, naime, odlučuje poslati ekspedicijske snage u neistražena područja svemira, točnije zviježđe Andromeda, a predvode ih Pathfinderi, kojima je cilj pronaći adekvatno stanište za kolonizatorsku flotu koja stiže iza njih. Kako i dolikuje, scenaristi su osmislili nove glavne junake, ovaj put brata i sestru, Saru i Scotta, a koga ćete odabrati, ostavljeno je vama na dušu. Jednako tako, kao i u slučaju Sheparda, uz preddefinirane izglede koje je moguće mijenjati po volji, igračima je ostavljena opcija promjene imena, ali ne i prezimena Ryder, no to je nešto na što smo se već navikli.



Ovdje prestaje sličnost s prethodnicima glede kreacije lika, obzirom na to da, za razliku od njih, nismo uvjetovani izborom klase već u početku, već je razvoj potpuno otvoren. Time nam je dana mogućnost nadogradnji sposobnosti prema vlastitom izboru, kojim god smjerom želimo, što će u konačnici rezultirati određenom specijalizacijom u nekom području, no jednako tako, najavljeno je da ćemo dodijeljene bodove moći resetirati u bilo kojem trenutku i uložiti ih u nešto drugo. Tu odluku autori objašnjavaju željom da nas ne prisiljavaju na igranje iznova ako želimo isprobati nešto novo i drugačije, pa nakon nekog vremena otkrijemo da nam takav stil ipak ne leži baš najbolje.



Svoje putovanje igrači započinju u centralnoj prostoriji Tempesta, letjelice koja je namijenjena izvidničkim zadacima, te sukladno tome i slabije naoružana od, primjerice, Normandyja, no sve su unutarnje odaje na broju, od naših privatnih, do laboratorija, bolnice, oružarnice, sobe za sastanke i tako redom. Dakako, na brodu će biti i određen broj NPC-eva s kojima je moguće popričati preko poznatog kružnog sustava dijaloga, i od kojih ćemo neke voditi u konkretne misije, a s određenima su moguće i romanse. Pozdravljamo odluku o uvođenju privatnih zadataka pratitelja, koji se nude za opcionalno izvršavanje i koji su nakon predstavljanja u Mass Effectu 2 nezasluženo nestali iz trećeg dijela. Takve misije uputno je okončati jer njima stječemo vjernost suboraca, što nam može olakšati daljnje igranje, no načuli smo i glasine kako naši suputnici ne mogu poginuti, što je pomalo čudno s obzirom na to da su teške odluke, kod kojih nesumnjivo gubimo nekog od nama dragih likova – s čime smo se ranije susretali – ujedno i najpamtljivije u serijalu.



Nomad u Nomadu

Sviđa nam se i povratak vozila kojim ćemo krstariti površinama planeta. Spomenuto nosi naziv Nomad, i bez sumnje je kreirano prema Makou iz prvog dijela, iako njime nećemo moći sudjelovati u borbenim misijama, već će služiti za transport i istraživanje okruženja. Nadamo se da će biti i lakše upravljivo, s obzirom na to da još živo pamtimo skakutanje ranije spomenutog kao da gravitacija ne postoji. Za razliku od prije, kad smo bili pripadnik rase za koju su ostale znale, Andromeda nas vodi u potpuno nepoznati teren, gdje smo tuđinac prema kojem se postojeće stanovništvo ponaša nepovjerljivo. Samo o našim odlukama ovisi razvoj daljnjih odnosa, no krajnji je cilj preživljavanje i pronalaženje novog staništa po svaku cijenu.

Dakako, borba je dio tih napora, a ona je nadograđena vertikalnom komponentom i skokovima, kao i dinamičnim sustavom zaklona. Prije smo jednostavno “uhvatili” ogradu i izvirivali pucajući po protivnicima dok ih sve ne smaknemo, no u Andromedi ćemo morati biti fleksibilniji i tijekom okršaja mijenjati zaklone. Spominju se i epski bossovi, koje neće biti moguće odmah savladati, već ćemo im se vraćati nakon što naš junak malo ojača u vidu novih sposobnosti i opreme, koju je moguće izrađivati od resursa koje pokupimo u misijama ili na samim planetima iz Nomada.

Zanimljivo, za razliku od sličnih AAA naslova koji stižu proteklih nekoliko godina, BioWare je nedavno objavio kako ne namjeravaju prodavati Season Pass, već će svi nadolazeći DLC-ovi biti dobavljivi zasebno. Što će, pak, oni donijeti, nije poznato, no nadamo se da neće imati posebne likove koje bismo morali kupiti kako bismo ih uvrstili u naš tim.



Kao veliki fanovi originalne trilogije, koju smo pregazili nekoliko puta, Mass Effect: Andromeda izgleda nam vrlo privlačno i zanimljivo, a nadamo se da ćemo takvo mišljenje zadržati i nakon što ga zaigramo krajem ožujka.