M.E.R.C. (early access)

Naizgled jednostavan koncept izometrijske pucačine i strategije u cyberpunk svijetu ima popratnu dubinu, i premda čitava igra djeluje vrlo zabavno, vidljivo je da na njoj autori imaju još dosta posla, zbog čega je uputno pričekati s nabavkom

Neovisni razvojni tim TinyMob Games, dovršetkom igrive alpha verzije 1.1.4, krenuo je s programom ranog pristupa svom projektu M.E.R.C., u koji se igrači uključuju prilično sramežljivo. Iako je većina komentara na Steamu pozitivna, primjetno je kako to nije naslov koji će privući pozornost šireg kruga igrača, no oni koji su voljeli XCOM i, primjerice, legendarni Syndicate majstora iz Bullfroga, u svakom bi slučaju u njemu mogli uživati, i u narednim mjesecima svojim povratnim informacijama usmjeravati razvoj, što developeri i očekuju.



Sama igra vodi nas u futuristički grad Neotopiju, posljednje slobodno područje koje guše korupcija i pohlepa megakorporacija, poglavito grupacije Manta, kojoj je trenutačna anarhija po volji. Kao zapovjednici udarnog tima elitnih plaćenika, igrači su stavljeni pred niz misija tijekom kojih će voditi svoje odabranike kroz kampanju i proceduralno generirane razine, no to je ujedno i sve što pametno možemo reći o samoj podlozi. Naime, ona većim dijelom nedostaje, baš kao i popratni sadržaji poput tutoriala koji bi nas trebali polagano pripremiti za izazove koji slijede, no prema obećanju, njih možemo očekivati u nekoj narednoj nadogradnji, ili čak finalnom izdanju koje bi, prema planu, trebalo uslijediti tijekom ljeta.



Ono što nam se na prvi pogled svidjelo jest dinamika u samim misijama, tijekom kojih vodimo ranije odabrane vojnike. Valja naglasiti da ne postoji mogućnost zasebne kontrole svakog pojedinog, već se krećemo isključivo kao četveročlana grupa, ili u najboljem slučaju, kontroliramo dva tima po dva čovjeka, što vrijedi i za kooperativni multiplayer. Premda je takav koncept mnogo brži od kontrole svakog lika posebno, ima svojih mana, ponajviše glede zaklona, koji su u većini slučajeva odlučujući za ishod misija. Igra se, naime, trudi sve vojnike smjestiti iza objekata kad na njih kliknemo, no zbog nedostatka prostora, neki će od njih stajati na otvorenom, a u boljem scenariju, zbog kuta neće imati priliku zapucati po protivniku, što nam kao timu smanjuje vatrenu moć. Jednako tako, korištenje specijalnih sposobnosti zahtijeva pravodobne reakcije, što je često neizvedivo zbog prepreka ili jednostavno prekasno reagiramo za maksimalni učinak.



U praksi se misije svode na klikanje po terenu i protivnicima, sakupljanje resursa od palih neprijatelja i pokušaja da svoj tim dovedemo do kraja, koji često nije definiran, pa hodamo u svim smjerovima dok na njega ne nabasamo. Bez obzira na izrečene zamjerke, priznajemo kako smo u svakom scenariju prilično uživali jer se akcija smjenjuje kao na pokretnoj traci. Spomenut ćemo i kako izvan misija kao zapovjednici imamo dosta posla, što uključuje regrutiranje novih plaćenika, odluke o klasama i specijalizacijama vojnika koje vodimo na zadatke, liječenje ranjenih, koje traje i košta, nabavku nove opreme i oružja te općenito balansiranje budžeta između želja i mogućnosti.



U svakom slučaju, M.E.R.C. je zabavna igra na solidnim temeljima, koja će puni potencijal pokazati u narednim mjesecima, nakon što developeri uvrste najavljene sadržaje te sa zanimanjem pratimo daljnji razvoj.