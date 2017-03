Zaboravite sve što znate o Preyu. Arkane je odlučio krenuti od nule i nanovo izgraditi serijal te stvoriti svojevrsni Dishonored u svemiru, pa kud puklo…

Kad je pred velikom publikom na sajmu E3 2016 najavila Prey, Bethesda je naglasila kako se ne radi o nastavku već poznatog serijala, kao ni remakeu koji bi na drugačiji način ispričao događaje koje smo već jednom proživjeli. Umjesto toga, Pete Hines naglasio je da Arkane Studios (Dishonored) ima slobodne ruke igrati se čime god želi, i stvoriti potpuno novu igru smještenu u taj svijet. Ako je Dishonored bio spiritualni nasljednik Thiefa, Prey će, prema službenim promotivnim materijalima, biti spiritualni nasljednik System Shocka. Borba u toj igri bit će ciljano spora i fokusirana, a atmosfera će biti vrlo napeta. Kvragu, ubačen je i francuski ključ – za dojam.



Moje svemirsko igralište

Priča novog Preya nije vezana uz original pa čak ni otkazani nastavak, no temeljena je na vrlo sličnoj premisi. Igrači preuzimaju ulogu muškog ili ženskog heroja, imena Morgan Yu, koji stanuje na svemirskoj stanici Talos 1, smještenoj u Mjesečevu orbitu. Morgan je dio eksperimenta kojim korporacija Transtar ljude pokušava “unaprijediti” korištenjem izvanzemaljske tehnologije. Naravno, stvari krenu po zlu – naime, izvanzemaljci ne cijene to što ih se iskorištava – te Morgan zbog novodobivenih sposobnosti postaje lovina.



Kako stvari trenutačno stoje, igrači, osim spola glavnog junaka, ne mogu birati ništa, iz čega se može iščitati da je razvojni tim krojio strogo definiranu priču, no najave kažu kako će postojati mnogo drugih odluka kojima ćemo moći mijenjati njen tijek. Prey će se snažno oslanjati na istraživanje, kroz koje ćemo svom protagonistu osiguravati oružja i gadgete te dodatne moći koje ćemo iskoristiti za preživljavanje. Razvojni je tim objasnio da – za razliku od Dishonoreda, koji je bio sastavljen od više samostalnih zona – Prey predstavlja jedno veliko igralište u kojem je sve povezano. U klasičnom stilu metroidvania igara, neke će zone biti zaključane dok ne otkrijemo način kako im pristupiti, no svaki ćemo kutak igre moći istražiti neovisno o napretku kroz priču.



Kao primjer navedena su vrata koja je potrebno otključati lozinkom. Većina drugih igara igrače će poslati u potragu za kombinacijom, no ovdje to neće biti slučaj. Ta će opcija postojati, no Arkane je ponosan na to što će nam ponuditi fleksibilnost – vrata ćemo, naime, moći naprosto raznijeti bombom, pod uvjetom da imamo sve resurse koji su potrebni da je napravimo.



Nije samo FPS

Prey na prvi pogled možda izgleda kao još jedna svemirska pucačina iz prvog lica, no smatrati ga FPS-om velika je pogreška. Prey je prije svega RPG, i to će biti jasno čim ga zaigramo. Neprijatelji u ovoj igri imaju strogo definirano zdravlje, a one opakije neće biti moguće ubiti jednim udarcem nakon šuljanja. Mehanike gameplaya temeljene su na pucačkom modelu, i Morgan na kreativne načine može koristiti niz različitog oružja. Ipak, vatreno je oružje na Talosu 1 rijetko i loše kvalitete, zbog čega ćemo se morati osloniti i na protagonistove nove nadnaravne moći. Primjerice, moći ćemo izbacivati snažne vatrene valove te se transformirati u razne objekte. Te ćemo moći otključavati pomoću Neuromodova, modifikacija razbacanih po svijetu koje Morgan aktivira ubrizgavanjem u oko.



Usprkos raspolaganju oružjem i nadnaravnim moćima, Morgan neće biti nepobjediv. Naprotiv, izvanzemaljci imaju sve njegove sposobnosti, i više od toga, zbog čega će borba s većim grupama zahtijevati mnogo kreativnog razmišljanja. Sukobe ćemo moći rješavati na različite načine, ovisno o našem stilu igre i željama. U tome će nam pomoći i sustav izgradnje oružja i dodataka. Prikupljanjem mehaničkog otpada po mapi, i rastavljanjem onoga što nam ne treba, osigurat ćemo si resurse potrebne za stvaranje korisnih stvarčica. Ti resursi, u kombinaciji s “receptima”, omogućit će nam konstruiranje gadgeta poput GLOO-a, koji će nam omogućiti da se uspnemo do visokih lokacija, do kojih inače ne bismo mogli doći.



Maksimalna imerzija

Još jedna značajka igre koja djeluje kao da bi mogla osigurati maksimalno uranjanje u svijet igre jest – sustav traume. Arkane je u jednoj od demo verzija prikazanih iza zatvorenih vrata otkrio detalje o tome što se događa nakon što Morgan padne s visine ili primi snažan udarac. U većini igara u tom bi se slučaju pojavio indikator boli, eventualno bi se zacrvenio ekran, i nedugo nakon toga nastavili bismo prema starom. Ne i ovdje. Morgan nakon padova ili snažnih udaraca može zadobiti ozbiljne ozljede – poput loma noge. Kretanje će mu tada biti sporije, ekran će se njihati i sve će aktivnosti biti teže izvesti. Ozljede će se moći zaliječiti samo posjetom robotskom liječniku pa ne trebamo očekivati stalni priljev zdravlja, što je tako popularna mehanika u modernim igrama.



Arkane, prema svemu sudeći, još jednom korača dobrim putem te oživljava sporiji i odmjereniji pristup igraćim iskustvima. Dijelom pucačina, RPG i logička igra, Prey bi lako mogao postati nenadani favorit igraće zajednice koja tradicionalno cijeni igre sa stvarnim posljedicama i pravim slobodama. Hoće li ispuniti svoj potencijal? Saznat ćemo već u svibnju.