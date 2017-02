Svaki projekt koji dolazi s ovih prostora vrijedan je spomena, a posebno kad na njemu radi prokušana ekipa Lion Game Liona, zaslužna za jedan od ponajboljih dodataka ionako izvrsnom Paydayu 2.

Stariji igrači vjerojatno će odmah prepoznati naslov kao (nespretan) prijevod filma “Kelly’s Heroes” iz 1970. godine, u kojem Kelly (Clint Eastwood) okuplja ekipu kako bi iz banke iza neprijateljskih linija ukrao nacističke zlatne poluge vrijedne milijune dolara. Spomenuti film pamtimo i prema lucidnoj ulozi Donalda Sutherlanda i njegovih “negativnih valova” te po činjenici da je sniman u bivšoj Jugoslaviji, jer je JNA početkom sedamdesetih još uvijek imala funkcionalne tenkove Sherman iz Drugog svjetskog rata. Ekipa je u konačnici, uz suradnju s nacističkim oficirom, uspjela ukrasti zlato, a hoće li to nama poći za rukom, saznat ćemo tijekom ljeta, za kada je zakazan izlazak kooperativne pucačine RAID: World War II, za koju autori sami kažu da nije realna poput Band of Brothersa, već više “badass” poput “Inglourious Basterdsa” i filma kojim smo se malo prije pozabavili.



RAID: World War II, bez sumnje, nastao je prema uzoru na Payday 2, no umjesto suvremenog okruženja, očekuje nas teleportiranje u prošlost, u kojoj ćemo uskočiti u čizme jednog od četiri operativca, Amerikanca Riveta, Rusa Kugana, Britanca Stirlinga i Nijemca Wolfganga. Zvuči kao neki vic, no njihova je “stvarnost” daleko od toga, s obzirom na to da im je cilj za Saveznike obavljati tajne misije, a onako usput će staviti i pokoju zlatnu polugu u džep, neka se nađe za sretnija vremena, nakon što rat završi.



Ekipa Lion Game Liona svoj je proizvod prikazala na ovogodišnjem sajmu E3, uz veliki uspjeh. Tijekom pokazne misije, koja je posjetiteljima prezentirana, zadatak nam je infiltrirati se u samo središte Berlina, u kojem je instaliran suvremeni radar kodnog imena Heimdall, koji predstavlja veliku opasnost za savezničke bombardere. S obzirom na to da su letovi danju još uvijek preopasni, Saveznici se odlučuju na noćno bombardiranje, zbog čega se od našeg tima zahtijeva osvjetljavanje mete. Spomenuta misija, kao i sve s kojima ćemo se susresti, podijeljena je na poglavlja, u kojima svako malo čekamo na odbrojavanje sata ili obavljanje određene radnje, kako bismo mogli nastaviti u sljedećem. Primjerice, za ulazak u toranj na čijem se vrhu nalazi radar, potrebno je postaviti eksploziv, što traje, pa se branimo dok on otkuca do detonacije, zatim čekamo lift i tako redom, a sve uz stalna nadiranja valova neprijateljskih vojnika.



Kako kažu autori, tijekom zadataka pojavljivat će se nasumični dodatni ciljevi, poput sobe prepune zlata ili, primjerice, vrijedne slike koju valja spremiti “na sigurno”, a scenariji variraju od dizanja mosta u zrak do uvjetno rečeno, “pomaganja” nacistima u svrhu viših ciljeva. Lion Game Lion je RAID: World War II prikazao i na Reboot Infogameru te izazvao iznimno pozitivne reakcije publike, koja je u redu čekala kako bi uživo isprobala kooperativno napucavanje, u kojem akcija nikada ne prestaje. Prema onome što smo imali priliku čuti od sretnika koji su se uspjeli ugurati u ograđeni prostor, igra djeluje jednostavno, vrlo zanimljivo, i što je najvažnije, iznimno zarazno, pa su se neki vrlo teško odvajali od računala kako bi prepustili mjesto sljedećem u nepreglednom redu znatiželjnika.



Ako sve prođe prema planu, RAID: World War II trebali bismo zaigrati već tijekom ovog ljeta.