Iako smo Sniper Elite 4 trebali zaigrati do kraja ove godine, developeri su tijekom sajma E3 objavili da im ipak treba malo više vremena kako bi igra nadmašila očekivanja fanova koji nestrpljivo čekaju novi nastavak

Odgoda neke igre koja nam je zapela za oko, sama za sebe, uvijek donosi dvojake reakcije. S jedne strane imamo ljutnju zbog nepoštivanja rokova i daljnje brojanje dana do izlaska, no s druge nam ovaj, danas uobičajeni postupak, na koji nije nitko imun, daje priliku da se pobliže upoznamo s igrom koju tako žarko želimo zaigrati. Ipak, u konačnici svi bismo trebali imati koristi, kako developeri koji imaju prigodu detaljnije testirati igru i usavršiti neke njene elemente, tako i sami igrači kojima će biti isporučen kvalitetniji proizvod koji uglavnom dobiva pozitivnije ocjene, što je serijalu poput Sniper Elitea itekako potrebno.



Naime, spomenuti, izuzev prvog dijela objavljenog 2005. godine, nije zabilježio veće pozitivne komentare, a čak je i on s prosječnom ocjenom od 76 posto bio bugovito i prilično dosadno iskustvo. Ipak, ostvario je kakav-takav komercijalni uspjeh, a nakon sedam godina šutnje dobili smo nastavak Sniper Elite V2– koji je podbacio i dobio samo 66 posto prema Metacriticu. Treći dio, Sniper Elite III, pak, bio je nešto bolji, no poanta je da se svakim novim izdanjem zajednica igrača sve više okupljala, tako da je prodaja serijala u konačnici dosegla preko 10 milijuna primjeraka, od čega najveći dio može zahvaliti posljednjem poglavlju, koje igrači obožavaju i ne mare za komentare struke. Jedan od razloga su česta sniženja, s obzirom na to da je Sniper Elite III rado viđen gost rasprodaja, dok je onaj važniji unikatna igrivost koja je, premda fokusirana na snajper kao glavno oružje, vrlo otvorena za eksperimentiranje i isprobavanje različitih taktika. Dodamo li tome iznimno brutalni “X-Ray Kill Cam” koji je postao glavno obilježje serijala i postaje jasnije zbog čega je Sniper Elite jedna od franšiza koja unatoč slabijim ocjenama i dalje dobiva nastavke uz konstantni rast prodaje, a prema dostupnim informacijama, takav bi se trend trebao nastaviti i s četvrtim dijelom, koji prema novom planu, očekujemo zaigrati sredinom veljače iduće godine.



Bitka za Italiju

Sniper Elite 4 nastavlja zacrtani put igre otvorena svijeta s jednim ciljem, do kojeg igrači mogu doći na različite načine. Kao i ranije, pratimo priču Karla Fairburnea, operativca OSS-a koji je nakon uspješno okončane kampanje u sjevernoj Africi, koju smo imali priliku odigrati u prethodnom nastavku, ovaj put poslan u Italiju, u kojoj 1943. godine treba sudjelovati u pripremi terena za savezničko iskrcavanje i konačno oslobađanje Europe od nacističkog režima. S obzirom na to da je riječ o tajnim operacijama, naš junak neće imati pomoć suboraca, već se treba osloniti isključivo na vlastite sposobnosti preživljavanja i prilagodbe novonastalim situacijama koje će se tijekom napretka izmjenjivati.



Kako kažu sami autori, igrivost je dodatno unaprijeđena te iako, kako i sam naziv serijala sugerira, veći dio igre temelje na snajperu i ubijanju neprijatelja sa sigurne udaljenosti, dali su si oduška i kreirali svijet u kojem će se nagrađivati kreativnost i razmišljanje unaprijed. Igrači će biti u prilici odabrati različite pristupe problemima i njihovom rješavanju pa će oni strpljiviji čekati priliku na obližnjem brdašcu i pokušati eliminirati izolirane mete, a oni kojima takav način igranja nije primaran, ipak će odabrati više akcije, uz napomenu da frontalni sukobi protiv većih grupa neprijatelja u pravilu ne mogu i neće završiti dobro. Naime, protivnici su navodno mnogo “pametniji” i neće slijepo prolaziti pokraj ubijenih suboraca, već odmah podizati uzbunu. Tijela je, dakako, moguće iskoristiti kao mamac kako bismo odvojili nekoliko neopreznih šetača od većih skupina, i pozabavili se njima u poštenijim okolnostima, a koga ćemo kada eliminirati, ovisi i o našim procjenama.



Zapovjednici su, primjerice, vrlo poželjne mete, jer njihovo uklanjanje automatski snižava moral, i vojnici će bez njihova vodstva pokazivati manje želje za borbom i više okretanju leđa kako bi pobjegli. Ukoliko ih ostavite za kraj, možete očekivati da će na vas konstantno slati ljudstvo pod svojim zapovjedništvom, a za određivanje prioriteta, kao i ranije, služit ćemo se vjernim dalekozorom. Njemu je funkcionalnost dodatno nadograđena, pa osim ranga neprijatelja, donosi informacije o njegovoj opremi, kao i samom karakteru, što je također prilično važan detalj koji ne treba zanemarivati.



Brisani prostor

Ipak, koliko god pazili i držali se sjena, jer su iznimno važne za neopaženo kretanje, pa ćemo tijekom napredovanja po noći sami sebi raditi zaklone uništavanjem izvora svjetlosti, frontalni sukob ponekad je neizbježan. Naš će junak, osim snajpera, za tu prigodu koristiti razna oružja iz vremena Drugog svjetskog rata te se okušati i u bliskoj borbi. Kad je već spominjemo, recimo i kako ranije nije dobila isti tretman i famozni “rendgenski” prikaz štete koji krasi precizne pogotke snajperom. To, srećom, nije više slučaj te ćemo ulazak noža kroz rebra prema srcu pratiti uz odgovarajuće usporene animacije koje prikazuju unutrašnjost tijela i posljedice koje takva akcija donosi. Dakako, prodiranje zrna metka u protivnika, krš i lom koji radi iznutra, rasprskavanje organa i trganje kostiju, grafički su dodatno “poboljšani” pa očekujte vrlo brutalne međuscene, kakvih se ne bi posramio ni Tarantino.



Spomenuli smo kako smo u misijama sami protiv svih, što je djelomično točno, s obzirom na to da developeri spominju talijanski pokret otpora koji će nam ponekad pomagati u akcijama. Njihova uloga, doduše, nije detaljnije objašnjena, no pretpostavljamo da će kao i do sada, biti ponajviše uključeni u priču. Ona će nas od prekrasnih talijanskih sredozemnih gradića odvesti u samo srce Italije, gdje nas čekaju nacističke megagrađevine, utvrde i planinski samostani prema uzoru na Monte Cassino, uz različite ciljeve koji uključuju sabotiranje opreme, oslobađanje zarobljenika, eliminaciju visokih nacističkih dužnosnika, podizanje mostova u zrak, i tako redom. Svaka od mapa na kojima se odvijaju spomenuti izmišljeni scenariji navodno je daleko veća od prethodnih, prema nekim informacijama i do tri puta od najveće u trećem dijelu, te će igračima dati dovoljno prostora za istraživanje i biranje pravaca kretanja, uključujući vertikalno, prema trenutačnim okolnostima, ili stilu igranja koji preferiraju.



Kampanja je, dakako, namijenjena solo igranju, no oni koji to žele, mogu pozvati dodatnog igrača, što otvara nove taktičke mogućnosti, i po svoj je prilici zabavnije od usamljenog lova na glave, a autori spominju i multiplayer kao opciju, iako detalji o takvom načinu igranja nisu otkriveni. Kako se nove informacije pojavljuju, tako se sve više zagrijavamo za Sniper Elite 4, koji bi uz dobru prodaju, trebao biti i prvi u serijalu koji će, osim igrača, voljeti i kritičari. Hoće li u tome uspjeti, saznat ćemo ubrzo.