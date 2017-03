Nakon pojave Company of Heroesa, izrada RTS-a na temu Drugog svjetskog rata vrlo je škakljivo područje od kojeg developeri zaziru, no ekipa Kite Games smatra kako na sceni ima mjesta za još jednog igrača poznatog imena

Teško je uopće povjerovati da smo se sa serijalom Sudden Strike prvi put družili prije sedamnaest godina. Nije bio najbolji RTS koji smo do sada zaigrali, ali je donio epske sukobe u kojima su se poginuli brojali u stotinama, i gdje masovni napadi bez ikakve taktike nisu značili apsolutno ništa. Nastavak je bio solidan, a treće je poglavlje bilo najlošije, dijelom zbog zastarjele igrivosti, a dijelom zbog silovanja 3D prikaza, za što autori jednostavno nisu imali potrebno znanje. Spomenut ćemo još i The Last Stand, koji je ustvari bio “trojka” s nekim elementima Sudden Strikea 2, no prošao je potpuno neprimjetno, kako kod kritike, tako i kod igrača, te bio čavao u lijesu ekipe Fireglow Gamesa, koja se nakon njega raspala.



Nakon šest godina tišine, prošlogodišnja najava četvrtog poglavlja prilično nas je iznenadila, no kako se primiče vrijeme izlaska, tako nam se detalji o njemu sve više sviđaju. Sudden Strike 4 donosi tri kampanje, njemačku, sovjetsku i onu zapadnih Saveznika s nizom misija u kojima smo oslobođeni klasičnih pozadinskih radnji poput izgradnje baze, već je fokus na samim bitkama i taktikama. Iako će ekranom ponovno tutnjati stotine jedinica, od kojih mnoge daju privid topovskog mesa, autori kažu kako je svaka bitna pa čak i onaj mali pješak koji tumara šumom odvojen do glavnine snaga. Pravilna kombinacija snaga i pravovremeno donošenje ključnih odluka, uz minimiziranje gubitaka, jedino je jamstvo uspjeha, a kako znamo, nekoliko krivih poteza u ovom je serijalu uvijek vodilo u sigurnu propast.



U novom poglavlju to će biti još izraženije pa je opcija povlačenja dio svake strategije koju u scenarijima provodimo. Naime, naiđemo li na jaki protivnički otpor, povlačenje preživjelih i čekanje skriptiranih pojačanja daleko je isplativija taktika od sumanutog stava “do posljednjeg čovjeka”. Dapače, igra će nakon svake partije ocijeniti naše performanse zvjezdicama, nagrađujući poteze koje smo odigrali, bilo da je riječ o uspješnom okruživanju protivnika ili, primjerice, herojskom uništavanju položaja onim jadnikom iz prošlog ulomka, koji se izgubio u šumi i sa stražnje strane ubacio bombu u protivnički bunker.



Zvjezdice su, pak, namijenjene napretku i uz povlačenje kao taktiku, ponovno nas podsjećaju na Company of Heroes, točnije izbor zapovjednika. Njih će sadržavati i Sudden Strike 4, no umjesto neimenovanih junaka, na raspolaganju će nam biti povijesne ličnosti poput Bernarda Montgomeryja, Georgea Pattona i Omara Bradleyja kao generala na savezničkoj strani. Svaki je specijaliziran za određeni tip borbe pa, primjerice, tenkovi pod zapovjedništvom Pattona odmah u startu imaju bolje streljivo i mogu se ukopati, a daljnje ulaganje iskustvenih bodova daje oklopnim snagama dodatne sposobnosti.



Kao i ranije, vozila napuštena od posada, bilo naših ili protivničkih, moguće je popraviti i uvrstiti u naše redove, što bismo trebali raditi u svakoj prilici. Prema pokaznim videozapisima, Sudden Strike 4 grafički je odličan, no koliko smo imali priliku pročitati, neće imati rotirajuću kameru, već fiksni izometrijski pogled, što možda i nije najpametnija odluka. Taj podatak ipak uzmite s rezervom jer je vezan uz ranu alpha verziju koja je možda već nadograđena, a kakav će Sudden Strike biti u konačnici, saznat ćemo za nekoliko mjeseci, ako ne dođe do nepredviđenih odgoda.