Zubati likovi koji vrebaju u mraku i slade se crvenim eliksirom života izravno iz svojih žrtava, već se neko vrijeme nalaze na zasluženom odmoru, no francuski razvojni tim Dontnod Entertainment smatra kako je vrijeme da se vrate na scenu. Trebamo li novu igru o vampirima?

Nakon što je napravio dvije vrlo zanimljive i vrlo različite igre –Life is Strange i Remember Me–Dontnod Entertainment shvatio je da ne treba razbijati niz te se opet bacio na nešto potpuno drugačije. Vampyr je akcijski RPG koji nas odvodi u London 1918. godine. Gradom vlada španjolska gripa, a njegove su ulice ispunjene nemirima i nasiljem koji su posljedica sveopćeg straha od bolesti. Vlast je uspostavila posebne karantenske zone u kojima odabrani građani mogu živjeti u relativnoj sigurnosti, a oni manje sretni osuđeni su na preživljavanje u “vanjskom svijetu”, gdje su lak plijen vampirima koji uživaju u kaosu.



Igrači će preuzeti ulogu kirurga Jonathana E. Reida, koji živi u gradu i pomaže bolesnima. Misleći da je od pacijenata pokupio gripu, Jonathan se ne obazire na pojačane simptome, ali nedugo nakon toga shvaća da postaje vampir. Reid počinje osjećati neopisivu želju za krvlju koja mu je potrebna da preživi, no istovremeno nije potpuno spreman oduzeti život kako bi spasio svoj. Situacija u kojoj se našao više je nego nezahvalna i upravo ona predstavlja neku vrstu glavnog antagonista igre. Francuski je razvojni tim izrazio želju da ispriča moćnu priču u kojoj igrači sami biraju kako će se nositi sa životnim dilemama novopečenog vampira. Što više ljudi ubiju, snažniji će biti, no to će za sobom povući niz posljedica koje će utjecati na odnos s drugim ljudima u svijetu, ali i razvoj same priče.



Poput Dextera

Igru je moguće završiti i bez ubijanja civila, jer odbijanje hranjenja krvlju igrača neće aktivno oslabjeti, već će mu drastično produljiti vrijeme potrebno za otključavanje nekih od najzanimljivijih sposobnosti. Miroljubiv pristup zato će biti privlačan samo najpredanijim moralistima, a neka zlatna sredina – pojest ću samo zlu ekipu – mogla bi biti najpopularniji odabir igrača. U konačnici, razvojni tim vjeruje kako igrači neće otkriti trebaju li biti dobričine, već koliko malo zla mogu demonstrirati bez zaustavljanja svog razvoja. Oni koje moralna strana ne zabrinjava suočit će se s nizom posljedica svog lova na civile. One mogu biti kratkoročne – pojedi vlasnika trgovine i teško ćeš kupiti ono što ti treba – i dugoročne, jer poput efekta leptira, naoko nevažni potez može uvelike promijeniti nešto u budućnosti. Razvojni je tim naglasio kako neće svi civili biti važni za svijet igre pa će igrači moći birati one čijim će si ubojstvom nanijeti najmanje štete.



Kalkuliranje neće biti prisutno samo pri odabiru žrtve kojom će se igrači nahraniti, već će biti potrebno i pri odabiru načina na koji će to učiniti. Reid si ne može priuštiti da civile gricka u javnosti pa će ih morati odvući na osamljeno mjesto. To neće biti lak posao, jer će civili u igri biti sumnjičavi i oprezni. Reid će povjerenje graditi kroz razgranate dijaloge, u kojima će biti važno odabrati prave riječi u pravom trenutku. Dijalozi će biti uspješniji kada Reid raspolaže višom razinom Willpowera, svojevrsne sposobnosti uvjeravanja, a pomoći će mu i sposobnost manipuliranja tuđim umovima, kako bi iz njih izvukao informacije o privatnom životu koje će mu omogućiti da im se približi.



Lovac i lovina

Civili neće biti Reidova glavna meta. Naprotiv, većinu će se vremena boriti s drugim vampirima i sličnim bićima, ali i lovcima na vampire koji će biti posebno opasni u karantenskim zonama. Zbog toga će raspolagati raznim vatrenim i hladnim oružjem poput pištolja ili pila. Oružje ćemo moći unaprjeđivati zahvaljujući craftingu, što će olakšati sudjelovanje u, kako kaže razvojni tim, instinktivnoj i agresivnoj borbi. Kao vampir, Reid će moći koristiti i određene nadnaravne sposobnosti poput Springa, brzog skoka na veliku udaljenost. Vampyr će ponuditi tri različita razvojna drvca, koja će različitim profilima igrača omogućiti da izgrade heroja koji odgovara njihovom stilu igre. Detalji o tome još uvijek su šturi pa pretpostavljamo da razvojni tim želi nešto ostaviti tajanstvenim, kako bismo se iznenadili jednom kad igru zaigramo u konačnoj verziji.



Nadnaravne sposobnosti bit će korisne u borbi, ali i u kretanju svijetom koji će na početku biti zatvoren kako bi se igrači mogli upoznati s mehanikama kretanja i naučili ih iskorištavati na najbolji način, a u odmakloj fazi igre sve će se više otvarati i postajati slobodniji. London će biti podijeljen na četvrti, a svaka će funkcionirati kao zasebna cjelina i imati jedinstvene probleme, od zdravstvene situacije, do socijalnog stanja. Ako stanje u četvrti postane suvišne kritično, taj dio Londona zauvijek će nestati, a na Reidu će biti da spriječi takav scenarij uklanjanjem vampirskih prijetnji i liječenjem stanovništva.



Vampyr na papiru zvuči vrlo dobro, a i kratke demo verzije koje je Dontnod donio na prošlogodišnje velike gejmerske sajmove djelovale su obećavajuće. Kvalitetni temelji nedvojbeno postoje, no pred razvojnim je timom još mnogo posla. Srećom, vremena ima, jer igra na tržište stiže u drugoj polovici ove godine.



Dramatizacija sa začinom

Iz Dontnod Entertainmenta naglašavaju kako je mnogo toga što ćemo vidjeti u igri temeljeno na stvarnim događajima iz 1918. godine. Razvojni je tim mnogo vremena proveo istražujući španjolsku gripu i kaos koji je prouzročila u Londonu i okolnim gradovima. Prema njihovim riječima, London je jedva preživio epidemiju, i u to je vrijeme bio tmurno i neugodno mjesto za život. Ulice, trgovi i zgrade u igri odisat će atmosferom tog vremena, čemu će pridonijeti moćni Unreal Engine, kojem se Dontnod okrenuo tražeći maksimalnu realističnost.