Razvojni tim Arkane Studios inspiraciju za reboot serijala Prey potražio je u igrama kao što su System Shock 2 i BioShock, no je li im pošlo za rukom uz emulaciju tih klasika ubaciti nešto prema čemu će se njihova igra isticati?

Prva igra koja je izašla pod imenom Prey bila je malo drugačiji pogled na svijet pucačina. Protagonist Tommy završio je na ogromnom izvanzemaljskom brodu, i uz pomoć standardnih i izvanzemaljskih oružja te novootkrivenih nadnaravnih moći, odlučio im je demonstrirati zašto se ne treba zamjeriti ljudskoj rasi.



Igra je dobila vrlo dobre ocjene, nastavak je bio u planu, no kao što se to nekad u igraćoj industriji događa, došlo je do problema i odgoda, a na kraju je prava na IP otkupila Bethesda koja je proslijedila taj znanstveno-fantastični svijet Arkane Studiosu.



Jedino što originalni i novi Prey imaju zajedničko, perspektiva su iz prvog lica, izvanzemaljci i SF teme, a uzori na kojima Arkane temelji svoju novu viziju su System Shock, Deus Ex i BioShock, uz neke elemente koje su posudili iz svojeg Dishonoreda. To samo za sebe već zvuči vrlo obećavajuće i istovremeno zastrašujuće, no ovaj je razvojni tim demonstrirao da zna što radi.



Dobrodošli na Talos I

O početku Preya i radnji koja se odvija teško je pričati, jer je otvaranje izuzetno eksplozivno i zanimljivo, zbog čega ga vrijedi iskusiti bez znanja o onome što vas čeka. Ono što se može reći jest to da se nalazite u ulozi osobe Morgan Yu, kojoj na početku igre možete birati spol. Nakon što ste to odradili, vaša nimalo ugodna avantura može početi.

U prvih nekoliko sati igra će vas upoznavati sa svim sustavima i mehanikama koje se u njoj nalaze, ali tutoriali su dovoljno dobro raspoređeni da vas ne opterete s previše informacija odjednom. Najbitnija stvar koju morate zapamtiti jest to da se nikad ne možete osjećati sigurno. Glavni razlog tome je prvi tip izvanzemaljaca kojeg upoznate odmah na početku igre.



Radi se o malim, okretnim, četveronožnim stvorenjima koji nalikuju na paukove, a njihova posebna vještina je da se pretvaraju u stvari iz okoline. Zato su poznati kao Mimici, i u startu ćete početi gledati na šalice, stolce i čak one stvari koje inače možete pokupiti i smjestiti u inventar s laganom dozom paranoje te ih preventivno lupati. Negdje prema sredini igre dobit ćete alat koji će vam pomoći da ih detektirate prije nego što vam skoče na glavu, ali igra je do tada već odradila svoje.



Iako su Mimici najiritantniji izvanzemaljci koji se skrivaju po postaji Talos, to ne znači da su jedini. Phantomi hodaju na dvije noge i nalikuju na ljude, no članovi rase tih bića zvanih Typhon kasnije poprimaju oblike koji će vam biti potpuno strani. Ipak, na Talosu I niste u potpunosti sami. Neki znanstvenici i članovi pomoćnog osoblja uspjeli su preživjeti ovu najezdu, no većinu ćete vremena svejedno provesti sami i u strahu.



Sama postaja dosta je velika, a osim istraživanja detaljno uređenih interijera, Talos možete proučiti i izvana, odnosno lebdjeti u svemiru. Nije neobično da tim koji stoji iza Dishonoreda zna napraviti zanimljivo okruženje koje će vas zaintrigirati, ali uz Prey to su svakako još jednom demonstrirali. U početku će vam sve biti strano, ali kako dobivate zadatke koji vas šalju u razne predjele postaje, tako ćete se bolje upoznavati s njima te vam na kraju za snalaženje mapa vjerojatno neće više ni trebati.



Supermoći mi daj

S time dolazimo do srži same igre – način na koji ćete se rješavati tih zlih nametnika, oružja koja ćete koristiti, vještine koje ćete odabrati i redoslijed kojim ćete istraživati Talos, u potpunosti su prepušteni vama. U neka područja nećete odmah moći ući, ali za većinu stvari treba vam malo kreativnog rješavanja zagonetki, i sva će vam vrata biti otvorena.



Glavna stvar koju će Morgan koristiti za poboljšavanje svojih fizičkih i mentalnih sposobnosti su NeuroMods. Osim njih, po postaji se nalaze razna oružja –što standardna, poput sačmarice ili pištolja s prigušivačem, do onih malo više na strani znanstvene fantastike poput GLOO Guna, koji ispucava pjenu koja imobilizira protivnike i istovremeno služi za gašenje vatri, ili strateškim postavljanjem otvara nove puteve za istraživanje.



Sve te stvari, naravno, treba negdje držati, pa Prey ima inventar koji, na svu sreću, možete NeuroModovima proširivati. U početku će biti gužva, no znanstvenici su smislili nešto što su nazvali Recycler. Raštrkani po postaji, kad dođete do jednog, u njega ubacite sve što vam ne treba – igra dijeli iteme na otpad, koji uvijek želite reciklirati, i one stvari koje vam koriste – hrana, streljivo, alkohol, paketi za prvu pomoć, alati za popravljanje odijela, i sve ostalo što vam je potrebno za preživljavanje.



Te stvari koje vam ne trebaju pretvaraju se u jedan od četiri osnovna materijala koji vam služe za stvaranje onog što vam je bitno. Ne koristite neko oružje i treba vam mjesta? Reciklirajte ga i pomoću Fabricatora napravite streljivo za ono koje koristite. Osim materijala, trebaju vam i recepti, koje ćete također prikupljati u raznim dijelovima Talosa, a kako su ravnomjerno raspoređeni, to neće predstavljati problem.



Jedini dio gameplaya koji povremeno zakaže je sama borba, no Arkane je htio da to tako bude. Ipak ste vi znanstvenik koji se odjednom mora suočiti sa svakakvim problemima, a ne Rambo koji s jednim pucnjem u glavu može ubiti svakog protivnika. Taktički pristup i šuljanje te hvatanje ukoštac s pojedinačnim izvanzemaljcima uvijek će proći bolje nego bezglavo ulijetanje u sve što se ispred vas nalazi.



Ljubavno pismo PC igračima

Za kraj ćemo se dotaknuti tehničkog dijela igre, prema kojem su mnogi, nakon vrlo problematičnog PC porta za Dishonored 2, bili izuzetno skeptični. Akrane je u više navrata uvjeravao kako verzija za računala neće imati nikakvih problema, kako su se nakon priče s Dishonoredom opametili te kako su posebnu pozornost posvetili upravo toj verziji, a nakon iskustva s igranjem Preya, to možemo potvrditi.



Da, još uvijek postoje neki sitni problemi, Morgan zna zapeti, izvanzemaljci su tu i tamo malčice zbunjeni, no nismo naišli ni na što što bi nas omelo u detaljnom pročešljavanju svakog kutka te svemirske postaje. Igra izgleda odlično, a pada u performansama nije bilo ni na najvišim postavkama. Neke probleme koje su igrači javili Arkane je riješio već u vrijeme pisanja ove recenzije, tako da im za to ne možemo uopće prigovoriti.



Prey je odlična igra, čiju atmosferu zajedno vrhunski spajaju izgled, zvuk i na kraju sam gameplay. Oni koji su igrali System Shock i njemu slične naslove i htjeli vidjeti kako bi u modernom okruženju to funkcioniralo, imaju se čemu veseliti, kao i oni koji će prvi put iskusiti ovakav tip igre. Arkane je odradio posao onako kako treba, a nadamo se kako to znači da će se pozabaviti još kojom igrom smještenoj u ovom svijetu.