Resident Evil 7: Biohazard

Prebacivanjem fokusa na narativnu komponentu i perspektive u prvo lice, novi se Resident Evil odmaknuo od posljednjih nekoliko nastavaka i približio napetom, klaustrofobičnom hororu koji smo zavoljeli

Do izlaska Resident Evila 7 prošli smo dug put. “Preko nekoliko” puta u proteklim smo godinama imali prilike vidjeti mutiranje horora na kojem smo odrasli, i to u tolikoj mjeri da smo se počeli pitati što je zapravo Resident Evil. Mehanika igre mijenjala se, a fokus je s horora preseljen na akciju, čime su snažno poljuljani temelji serijala koji je polako, ali sigurno, postao neprepoznatljiva sjena onoga što je nekoć bio. Nova igra to mijenja, Resident Evil se vraća, i čini to na najbolji mogući način.



Resident Evil 7 dijeli svijet sa svojim prethodnicima, no poveznica je, čini se na početku, vrlo labava. Priča igre okreće se oko Ethana Wintersa, mladića u potrazi za davno nestalom djevojkom, kojeg je neobična poruka dovela na ruševno imanje u ruralnom dijelu Louisiane. Ethan ne govori mnogo, što je dobra stvar, jer u ovom obliku omogućuje maksimalno uranjanje u svijet koji ne zahtijeva mnogo riječi i koji je najbolje doživjeti sam, isključivo kroz dojmove i vizije onoga što krije.



Upoznajte Bakere

Početak druženja s igrom, prvih sat vremena ili otprilike toliko, definira ton cijele avanture. Polagani uvod s minimalnim brojem likova, smješten na jednoj lokaciji, jasno otkriva kako se radi o sporom iskustvu, igri čije se strahote bez buke ušuljaju u vaš dom te kontriraju intuiciji i očekivanjima, ali u najpozitivnijem smislu. Napetost se u ovoj igri može rezati nožem, čemu pridonosi njena nepredvidivost. Šuljajući se hodnicima, lako se naći u situaciji u kojoj biste očekivali iskakanje neprijatelja iza ugla, samo da bi se to dogodilo u trenutku kada se osjećate sigurnima. S tim rečenim, Resident Evil 7 ne oslanja se na jeftine “jump-scareove”, već dobro promišljenu kombinaciju jezive atmosfere, ambijentalne glazbe, zvukova i iznimno kvalitetno napisanih likova.



Jednostavna i izravna priroda Resident Evila 7 također pridonosi hororu. Scena za stolom u blagovaonici, koju ste imali prilike vidjeti u promotivnim materijalima, ujedno je i scena na kojoj se nalazi najviše ljudi u cijeloj igri. Veći dio igre provest ćete noseći se s jednim od tih likova, i možda pokojim čudovištem u obliku Moldeda, bićoida prekrivenih crnom plijesni, neobično otpornih na bilo kakvu vrstu napada. Uski hodnici i prostorije s jednim izlazom izazivaju klaustrofobiju, pogotovo kad znate da se iza svakog kuta može kriti nova opasnost. U toj ste igri često sami, što je jasan dokaz kako Capcom razumije da je horor često najintenzivniji u trenucima iščekivanja, a ne onda kada se opasnost zaista pojavi.



Prava horor avantura

Resident Evil 7 naglasak stavlja na istraživanje. Igra nema ucrtane ciljeve ni smjernice koje možete pratiti, tek karte imanja koje morate pronaći ako ih želite koristiti. Na tim kartama zabilježene su samo najosnovnije stvari pa je jasno da će napredak kroz igru zahtijevati mnogo njuškanja. Pregledavajući svaki kut opakog imanja, moguće je pronaći dokumente, izreske iz novina i fotografije, koji otkrivaju detalje o priči te pomažu povezati konce u pokušaju da stvorite sliku o tome što se događa. Mnogo je toga ostavljeno mašti, no pravi je užitak doživjeti kako se zamišljena slika svijeta koji nas okružuje mijenja pronalaskom svakog pojedinog traga.



Istraživanjem imanja moguće je pronaći i stvari koje pomažu u preživljavanju i borbi. Vratio se sustav inventara koji je taman toliko fleksibilan da omogućuje sakupljanje stvari koje su nam potrebne, a opet dovoljno ograničavajuć da ne dozvoljava opuštanje. Ograničenim brojem mjesta u inventaru potrebno je pametno upravljati, čemu pomažu svojevrsne sigurne sobe, u kojima se nalazi škrinja u koju je moguće pohraniti ono što nam u određenom trenutku nije potrebno.



Osim sustava inventara, Resident Evil 7 korijenima se vraća i kroz avanturistički element. Napredak kroz igru ovisi o više ili manje složenim zagonetkama. Igra se trudi te zagonetke učiniti logičnima, ali bez otkrivanja suvišnih detalja koji bi narušili njihovu privlačnost. Kao u tradicionalnim point-and-click avanturama, za napredak je često potrebno spojiti više elemenata pa se igrači avanturističkog duha imaju čemu radovati.



Frustrirajući Jack

Gotovo u potpunosti pozitivan dojam koji Resident Evil 7 ostavlja u drugim segmentima, narušava sustav borbe. To do izražaja posebno dolazi na višim težinskim postavkama, s kojima stižu žilaviji protivnici i manje dostupnih resursa. Ethanovi nekonzistentni napadi i izmicanja ostavljaju gorak okus u ustima, pogotovo nakon što shvatite da ste na jedno čudovište potrošili deset metaka, a drugo ste, koristeći identičan pristup, dokrajčili sa svega tri. To je najuočljivije u borbama s bossevima. Sukobi s glavnim antagonistima zbog toga često postaju frustrirajuće, a ne stravično iskustvo te narušavaju konzistentnost kampanje.



Žilavi Jack, glava obitelji Baker, u svojem nas je finalnom obliku gnjavio dobrih sat vremena, ne otkrivajući kada koristimo dobru, a kada lošu taktiku. Igra propušta nagraditi vještinu, i kompletan sustav borbe djeluje kao da se oslanja na sreću. To ističemo ponajviše zbog toga što je svaki drugi segment igre toliko dobro balansiran da je malene odmake u kvaliteti lako primijetiti. Naravno, moramo dodati i da je o sustavu borbe teško univerzalno suditi, jer će svaki igrač imati drugačije iskustvo, ovisno o tome kakva je oružja i dodatke otkrio uoči pojedinog sukoba.



U konačnici, nije teško zaključiti da se Resident Evil vratio. Potpuno je drugačiji, ali još uvijek neodoljivo poznat. Capcom je iskoristio niz modernih ideja, zanimljivih likova i lokacija te fantastičnu atmosferu kako bi stvorio igru koja predstavlja horor u njegovoj najčišćoj formi. Iznimna je to igra koju bi trebali zaigrati svi ljubitelji žanra, neovisno o tome jesu li se sa serijalom Resident Evil družili i ranije.