Potezne strategije su žanr koji ima svoje vjerne sljedbenike, a ukoliko ste uz to i ljubitelj svijeta Warhammera 40.000, veliki su izgledi da se opasno zagrijete za novo izdanje serijala Armageddon, koje ima što pokazati, no nije bez mana

Iza podugačkog naziva Warhammer 40.000: Armageddon – Da Orks, krije se pravi mali dragulj koji su fanovi igara na ploči, a posebno oni koji preferiraju Orkse, čekali godinama. Kako i samo ime sugerira, ova potezna strategija vodi nas u ratovanje za Armageddon, a glavni sudionici priče su, dakako, zelene mrcine i njihova tehnologija, koja kao da je sastavljena na kakvom auto otpadu. Zamislite Panzer Generala ili njegovu svježiju verziju Panzer Corps sa šarenim jedinicama iz svijeta Warhammera 40.000, i vjerujemo da ste dobili predodžbu o tome što možete očekivati.



Pozadinsku priču zbog ograničenog ćemo prostora preskočiti i odmah se baciti na samu igrivost koja je, kako se pokazalo, prilično zahtjevna, čak i na normalnom stupnju težine, dok one kasnije nismo isprobali, ali možemo misliti na što to liči. Iako je u igru ugrađen tutorial od nekoliko misija, koje će veterani TBS-ova vjerojatno preskočiti, moramo naglasiti kako je za igrače koji nisu zaigrali originalni Armageddon otprije dvije godine i više nego uputno odigrati ga prije startanja kampanje zbog razlika u odnosu na konkurenciju. On će pružiti tek osnovne informacije, a za potpuno razumijevanje mehanike igrivosti koja stoji u pozadini nužno je, pak, zaviriti u priloženi pdf koji dolazi s igrom, koliko god to bilo čudno, i ne sjećamo se kada smo to posljednji put napravili, no eto, nakon što smo se zagrijali za Da Orks, i sami smo posegnuli za njim.



Uz skirmish misije i multiplayer PBEM2++ (igranje preko maila) koji funkcionira i na PC-ju i iPadovima, na kojima je Da Orks istovremeno objavljen, osnovu čine kampanje koje nam daju na raspolaganje masivnu vojsku “svemirskih” Orka i pripadajućih vozila poput artiljerije, tenkova, helikoptera i tako redom. Prve misije nikome ne bi trebale predstavljati problem, no kako sve dublje napredujemo kroz teritorij Imperija, tako će protivničke snage postajati brojčano nadmoćnije, što u svrhu igrivosti nije loše jer će pravilne taktike sve više dolaziti do izražaja i gomila jedinica više neće biti dovoljna za pobjedu. Dakako, kao i u sličnim igrama, više je nego poželjno, da ne kažemo nužno, paziti na jedinice kojima raspolažemo, s obzirom na to da tijekom kampanje sakupljaju iskustvo koje se prenosi u naredne misije te im je učinkovitost povećana.



Kako je ovo igra u kojoj je dalekometno napucavanje omogućeno većini jedinica, logično je da ćemo prije slanja onih specijaliziranih za blisku borbu, iz daljine oslabjeti branitelje s nekoliko odmjerenih hitaca, a kandidate za to neće biti teško pronaći s obzirom na to da gotovo svi na raspolaganju imaju do tri različite vrste oružja. Ono što nas je u početku zbunjivalo bio je iznimno veliki broj različitih jedinica dostupnih za kupnju, koje uvrštavamo u našWAAAGH! te su razlike među njima, pogotovo u pješaštvu, minorne, no opet, na terenu se mogu pokazati kao ključne za uspjeh ili gorki poraz, koji je u kasnijim stadijima neopreznim igranjem itekako moguće iskusiti.



Warhammer 40.000: Armageddon – Da Orks u svakom je slučaju vrlo zabavan naslov, bez obzira na grafičku inferiornost naspram današnjih očekivanja, iako sumnjamo da će to nekoga tko preferira ovu vrstu igrivosti imalo smetati, no naše je da spomenemo.