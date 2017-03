Warhammer 40.000: Sanctus Reach

Novo izdanje franšize Warhammer 40.000 vodi nas u 3D potezno nadmudrivanje, koje nam je na prvu izgledalo praznjikavo, no ubrzo smo shvatili da je pola sata predviđenih za letimičan pogled preraslo u nekoliko sati igranja

U posljednje vrijeme svjedočimo poplavi igara iz “stolnog” svijeta Warhammera 40.000, koje kao da stižu s pokretne trake. Bilo ih je i ranije, no rijetko smo imali priliku gotovo svaki mjesec opisivati neku i uvijek iznova uranjati u nadmudrivanje Orksa, Marinaca i ostalih rasa koje nastanjuju ovaj maštoviti svemir koji je osmislio Games Workshop. Primjerice, u prošlom smo broju opisali Space Hulk: Deathwing, koji nije na nas ostavio baš neki dojam, a već u ovom donosimo prikaz Warhammera 40.000: Sanctus Reach, koji potpisuje mlada škotska ekipa Straylight Entertainment.



Priča nas vodi u sustav Sanctus Reach, u kojem je ljudsko carstvo doživjelo invaziju Orksa, koje vodi Grukk Face-Rippa. Planeti padaju pred najezdom milijuna zelenih ratnika koji se spremaju zauzeti Alaric Prime, posljednji planet koji je slobodan i predstavlja zadnju nadu čovječanstva. Na put će im stati Space Wolvesi, u dvije pričom vođene kampanje, koje nude sate i sate zabave, no nažalost, Orkse u njima nećemo moći odabrati, već su oni ostavljeni za skirmish i multiplayer okršaje.



Kampanje nude vrlo malo priče, i općenito taj dio na nas nije ostavio pretjerani dojam. Prije svake misije kampanja ukratko nam je objašnjeno koja frakcija zauzima koju stranu mape te je na nama da izaberemo jedinice i pokušamo kontrolirati više točaka interesa od protivnika, nakon što naizmjenično ispucamo sve poteze. Bez obzira na to, sama igrivost je (gotovo) bez zamjerke, i vrlo smo se brzo priviknuli na nadmudrivanje s protivnicima, računanje koliko se moramo pomaknuti da bismo mogli zapucati te pokrivati naše suborce tijekom protivničkog poteza.



Tijekom kampanja naše jedinice skupljaju iskustvo, što im daje određene specijalnosti, a ovisno o terenu koji je pred nama, sama priprema tijekom odabira dostupnih koje vodimo u misiju, od ključnog je značaja, baš kao i njihove početne lokacije, koje sami određujemo. Primjerice, tešku mehanizaciju nema smisla stavljati usred močvara ili ruševina jer neće imati prostora za kretanje, a ekipa s bacačem plamena na otvorenom predstavlja lak plijen za većinu jedinica zbog kratkog dometa oružja. Dakako, svaka jedinica ima svoje atribute i primjenu, no pomalo nas je iznenadilo da puške i dalekometna oružja općenito djeluju mnogo jače od mačeva/sjekira u bliskoj borbi, no jedinice sa slabijim oružjem to jednim dijelom nadoknađuju jačim oklopom i viškom zdravlja.



Hvalimo i koncept poteza, tijekom kojih se naše jedinice mogu istovremeno kretati i zapucati, najčešće dva puta, uz neke iznimke, te neovisno o tome koristiti specijalne sposobnosti, poput bacanja bombi. Obavezno prije kraja svakog kruga valja provjeriti koju stranu brane i dodijeliti im opciju reakcije na pojavu protivnika u dometu, što je lako previdjeti u prvih nekoliko partija. Također, svidjelo nam se to što smo čitavo vrijeme imali osjećaj kao da igramo stolnu igru s mini figurama, iako su animacije jedinica, rotiranje pogleda i zumiranje uključeni. Manje zamjerke upućujemo detaljima siromašnim mapama i ponekad čudnoj umjetnoj inteligenciji, kao i na trenutke nepreglednom sučelju, no općenito smo vrlo zadovoljni stanjem igre na dan izlaska, kao i samom igrivošću Warhammera 40.000: Sanctus Reach.