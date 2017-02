14 minuta akcijskog RPG-a The Surge

Tvorci Lords of the Fallena rade na novom akcijskom RPG-u temeljenom na istim idejama, ali u futurističkom okruženju – pogledajte kako izgleda

Ekipa iz njemačkog studija Deck13 Interactive, najpoznatija po svojoj akcijskoj RPG igri Lords of the Fallen, nedavno se bacila na razvoj novog ARPG-a The Surge. Ova je igra temeljena na sličnim idejama kao timov prethodni projekt te donosi tešku akciju u mračnom svijetu, no umjesto u svijet mačeva, oklopa i štitova odvest će nas u futurističko okruženje.

Kako bi nas pobliže upoznao s igrom Deck13 je na svom YouTube kanalu objavio novi 14-minutni video u kojem prikazuje elemente borbe. Kao što možete vidjeti u traileru koji prilažemo nešto niže, The Surge se fokusira na melee borbu. Igrači na raspolaganju imaju neku vrstu egzoskeleta, a do naprednijeg oružja dolaze tako da unište protivnika i iskoriste ono što je koristio on.

Pored svega, čini se kako svako oružje ima drugačije završne sekvence, od kojih neke doista izgledaju zanimljivo. Video prikazuje i sustav nadogradnje, pa je najbolje da ga odmah pogledate sami.

The Surge bi se na tržištu trebao pojaviti ovog svibnja, a bit će dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Više informacija možete potražiti na službenim web-stranicama.