Agents of Mayhem dobio novi gameplay trailer

Tvorci serijala Saint's Row odlučili su objaviti još jedan trailer za svoju jednako eksplozivnu i blesavu novu akcijsku igru

Saint's Row IV izašao je krajem kolovoza 2013. godine, a odmah nakon toga razvojni tim Volition počeo je s radom na novom projektu kojeg nisu bili spremni službeno predstaviti do početka lipnja prošle godine. Njegovo je ime Agents of Mayhem, a opet se radi o eksplozivnoj akcijskoj igri smještenoj u svijetu Saint's Rowa koja ipak ima drugačiju premisu.



Radnja se odvija u futurističkom glavnom gradu Južne Koreje kojeg će junaci iz organizacije Agents of Mayhem morati spasiti od zlikovaca koji vode korporaciju LEGION. Ima ih ukupno dvanaest, a na svaku ćete misiju sa sobom voditi njih troje. Svaki agent ima posebne vještine i oružja, pa ćete ih birati prema stilu koji vam najviše odgovara te ćete ih uz to voditi u istraživanje ovog otvorenog svijeta.



Volition je do sada objavio solidnu količinu informacija o igri, a sada su pripremili novi trailer u kojem su prikazali što možete očekivati od likova i svijeta - odgovor je eksplozije i vulgaran vokabular. Agents of Mayhem izlazi 15. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One, predbilježbe je moguće obaviti već neko vrijeme, a ako vas zanimaju detalji o agentima i ostatku igre posjetite službene stranice.