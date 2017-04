Agents of Mayhem stiže 18. kolovoza

Do sada smo slušali kako Agents of Mayhem stiže ove godine, a od sada znamo i točan datum izlaska nasljednika Saints Rowa

Izdavačka kuća Deep Silver je objavila kako razvojni tim Volition polako dovršava novu pucačinu otvorenog svijeta Agents of Mayhem, te će ista biti spremna tijekom ljeta.

Već je na prvi pogled po karakterističnoj ljubičastoj boji vidljivo kako je igra smještena u svijet popularnog lucidnog serijala Saints Row, a vodi nas u futuristički Seoul. Igrači će moći izabrati tri agenta od dostupnih dvanaest, te njima rješavati misije i istraživati ogromno područje koje je pred njima.

Svaki agent ima svoje unikatne sposobnosti, kao i stil igranja, no važno je napomenuti kako će se tijekom akcija nadopunjavati, pa je pred nama mnogo isprobavanja i otkrivanja koji nam trojac najbolje odgovara.

Razvoj igre je započeo ubrzo nakon dovršetka Saints Rowa IV, a sama priča nas vodi u obnovu zemlje kojoj prijeti L.E.G.I.O.N. (the League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations), a naši agenti kao članovi M.A.Y.H.E.M.-a (Multinational AgencY Hunting Evil Masterminds) će im se suprotstaviti 18. kolovoza ove godine za kada je zakazan izlazak.