Anthem više naginje Star Warsima

Tako barem kažu u BioWareu, što će nesumnjivo razočarati fanove Mass Effecta

BioWareov predstavnik Aaryn Flynn je u razgovoru za CBC okončao dosadašnju dilemu hoće li njihov novi IP Anthem biti svojevrsni nasljednik Mass Effecta.

Potonji je naime prema posljednjim saznanjima stavljen na čekanje i tko zna kad ćemo ponovo čuti za njega, tako da su fanovi svrnuli poglede prema Anthemu koji je najavljen na sajmu E3.

U istom preuzimamo ulogu plaćenika koji će prema šturim informacijama putovati planetima i braniti čovječanstvo, no kako kaže Flynn, više će biti znanstvena fantazija nalik na Star Wars.

To doduše ni ne čudi obzirom da je za izradu zadužena ekipa BioWarea Edmonton, tvoraca Star Warsa: Knights of the Old Republic, a ista stavlja veliki naglasak na kooperativno igranje. Prema planu, Anthem očekujemo na jesen iduće godine na konzolama i PC-u.