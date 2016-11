ASA: No Man's Sky nije lažno reklamiran

Britanska organizacija i autoritet za standarde u oglašavanju procijenila je kako Hello Games nije lažno reklamirao svoju igru No Man's Sky

Još od kad je lansiran u kolovozu ove godine No Man's Sky stoji u središtu pozornosti – ali ne iz pozitivnih razloga. Pače, razvojni tim Hello Games našao se na meti kritičara i igrača među kojima su mnogi koji smatraju da je igra pogrešno i nepošteno reklamirana kao nešto što nije.

Upravo zbog ovoga Hello Games je krenula istraživati britanska organizacija ASA (Advertising Standards Authority). Kroz dug istraživački proces ASA je došla do zaključka kako Hello Games nije lažno reklamirao No Man's Sky, o čemu više možete pročitati u prilično opširnom izvještaju objavljenom na stranicama organizacije.

U spomenutom izvještaju stoji kako Hello Games nije kriv ni za jednu od 23 točke koje su mu se stavljale na teret budući da je u opisu igre naveo kako će „svaki igrač imati drugačije iskustvo“ te kako bi bilo „teško rekreirati scene iz reklama“. ASA je uvjerena da su reklame bile umjerene te kako nisu lažno povećale očekivanja igrača. Sukladno tome, Hello Games nije prekršio pravila oglašavanja.

Ovo objašnjenje, naravno, zvuči apsurdno, pogotovo ako u obzir uzmemo slike i trailere koje smo gledali prije izlaska igre te ih usporedimo s onim što smo vidjeli u samoj igri. Uostalom, pogledajte sami...