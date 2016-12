Assassin's Creed III dostupan besplatno

Program UBI30 završava ovaj mjesec tijekom kojeg igrači mogu besplatno preuzeti Assassin's Creed III

Kao što je najavljeno, jučer je objavljena i posljednji besplatni naslov kojim nas je Ubisoft odlučio počastiti povodom tridesete godišnjice uspješnog rada.

Ukoliko ste se proteklih mjeseci marljivo prijavljivali na uPlay, u svoje ste kolekcije mogli uvrstiti Prince of Persia: The Sands of Time, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good and Evil i Far Cry 3: Blood Dragon.

Posljednji poklon stiže u vidu Assassin's Creeda III koji je izvorno objavljen prije četiri godine i još uvijek ostvaruje odlične prodajne rezultate.

Spomenuti nas vodi u vječnu bitku assassina i Templara koja ovaj put seli u doba Američke revolucije za neovisnost, pa ukoliko ga još uvijek nemate u zbirci, klikom ovdje ćete to brzo ispraviti.