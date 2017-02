Avantura The Wardrobe u prodaji

Ukoliko ste voljeli avanture poput Monkey Islanda, The Wardrobe bi vam se mogao svidjeti

Neovisni razvojni tim C.I.N.I.C. Games je putem Steama pustio u prodaju avanturistički naslov The Wardrobe za Windowse, dok će OS X i Linux verzije biti objavljene idući tjedan.

Već je na prvi pogled jasno kako je riječ o naslovu koji je nastao po uzoru na klasike žanra, što autori niti ne kriju, već kao inspiraciju navode Monkey Island, Day of the Tentacle, Sam & Max: Hit the Road i tako redom.

Sama priča je prilično morbidna i stavlja nas u ulogu momka koji je uslijed alergijske reakcije postao kostur osuđen na skrivanje u ormaru najboljeg prijatelja.

Kako kažu developeri, pred nama je četrdesetak lokacija, gomila zagonetki, te snažna doza humora koji ne zazire od zrelih tema i nije uvijek "politički" korektan. Dodatne detalje o The Wardrobeu potražite ovdje.