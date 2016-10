Batman The Telltale Series - izašla treća epizoda

Treća epizoda Telltalevog Batmana dolazi pod nazivom New World Order, te nastavlja priču o Gotham Ciyu, koji je na samom rubu kaosa

Treća od sveukupno pet sezona Batman The Telltale Seriesa pod nazivom New World Order je puštena u prodaju na PC-u, Xboxu One, te na PlayStation Networku u Sjevernoj Americi. U prodaji na PSN-u za europske teritorije će biti pušten od 27. listopada.

Treća epizoda nastavlja događaje nakon Pingvinovih brutalnih napada, dok Batman i Bruce pokušavaju razotkriti intrige oko novootkrivene organizacije Children of Arkham. U epizodi New World Order se vraća i tajanstvena Selina Kyle, koja će Bruceu otkriti još jedan djelić svoje prošlosti. Tu je i Harvey Dent, koji se i dalje ne snalazi u ulozi gradonačelnika, te je pod sve većim pritiskom nakon Pingvinovih razornih napada.

Epizodna avantura Batman The Telltale Series je do sada posebne pohvale privukla zbog napetih akcijskih sekvenci, atmosfere i sveukupne adaptacije legendarnog Batmana. S druge strane, najviše kritika je upućeno na pojedine tehničke probleme koji prate Telltaleov engine, koji je posebno modificiran za samu igru.