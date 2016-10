Battleborn dobio prvi story DLC

Gearbox je napokon objavio prvo proširenje kampanje svog Battleborna, no hoće li to biti dovoljno da mu vrati igrače?

Gearboxov Battleborn nije ostvario osobito dobre prodajne rezultate, no ovaj je hibrid FPS-a i MOBA-e usprkos tome ovog tjedna dobio prvo proširenje kampanje. Novi DLC stigao je pod nazivom Attikus and the Thrall Rebellion i predstavlja prvo od pet proširenja ovog tipa.

Battleborn: Attikus and the Thrall Rebellion igračima momogućuje da preuzmu ulogu nekog od čak 28 jedinstvenih junaka te odigraju misije u koje mogu uskočiti solo ili s prijateljima zahvaljujući punoj podršci za kooperativno igranje. Gearbox je obećao da ćemo kroz DLC moći dodatno upoznati svijet igre, te sudjelovati u pamtljivim dijalozima koji nastavljaju u humorističnom tonu osnovne igre.

Između ostalog, igrači mogu očekivati nove skinove, te nove mogućnosti da zarade Faction Commander pakete. Razvojni je tim obećao da DLC ima veliku replay vrijednost jer nijedan prelazak ne može biti isti. Više informacija o ovom DLC-u možete pronaći na službenom webu, no prije toga bacite oko na trailer koji prilažemo ispod teksta.