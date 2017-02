Battlefield 1 – evo što donosi mod Frontlines

Ekipa iz DICE-a objavila je novi gameplay trailer te ukratko objasnila što možemo očekivati od moda Frontlines koji stiže u ekspanziji They Shall Not Pass

Kao što je poznato od ranije, novo proširenje Battlefielda 1 bit će objavljeno u neko doba idućeg mjeseca. Ekspanzija nosi naziv They Shall Not Pass i osim novih multiplayer mapa, oružja i sličnog, donosi novi igraći mod Frontlines koji kombinira elemente Conquesta i Rusha. Kako bi nas pobliže upoznao s ovim igraćim modom DICE je na YouTube pustio novi gameplay trailer kojim je otkrio neke detalje koje dosad nismo znali. Iz videa se može iščitati da će Frontlines biti veliki igraći mod, a suprotstavit će dvije vojske kojima će cilj biti probiti se do protivničkih baza i uništiti ih. Mape će u ovom modu biti postavljene simetrično, a u njihovoj će se sredini naći tri zastave, dok će na rubovima biti dva telegrafa koja valja uništiti. Za razliku od stanja u Conquestu,centralne zastave u Frontlinesu nije moguće zauzimati bilo kojim redom, već će ih timovi morati zauzimati jednu po jednu. Zauzimanjem zastave tim će pomaknuti crtu bojišnice, a jednom kad stigne do protivničke baze otvorit će mu se mogućnost napada na telegrafe. U slučaju da oba telegrafa ne budu zauzeta u određenom vremenu ili s određenim brojem pojačanja (ticketa), borba će se nanovo preseliti u centralni dio. Do pobjede u ovom modu dolazi tim koji prvi uništi oba telegrafa. Osim informacija o novom modu koje su stigle službeno, neslužbenim kanalima otkrivene su i informacije o novim oružjima. They Shall Not Pass donosi pet novih vatrenih oružja i tri melee oružja. Za otključavanje svakog od ovih oružja igrači će morati riješiti određene zadatke – primjerice, za otključavanje novog oružja za klasu Medic potrebno je odraditi 50 ubojstava s M1907 SL Sweeperom. Više informacija o novim oružjima dostupno je ovdje.