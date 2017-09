Battlefield 1 - In the Name of Tsar pred vratima

In the Name of the Tsar je najveća dosadašnja ekspanzija za Battlefield 1, a na PC i konzole stiže 19. rujna

Electronic Arts i DICE su otkrili da nova ekspanzija za Battlefield 1 stiže sredinom mjeseca. Točnije, službeni datum izlaska ekspanzije In the Name of the Tsar je zakazan za 19. rujan, s tim da će Premium Pass korisnici novoj ekspanziji moći pristupiti dva tjedna ranije, od 5. rujna.



Sudeći po Electronic Artsu, In the Name of the Tsar je najveća dosadašnja ekspanzija za Battlefield 1, a krije šest novi multiplayer mapa, novi mod igre i druge sadržaje. Premium Pass korisnici već mogu isprobati Lupkow Pass, jednu od novih mapa. Novi mod igre je nazvat Supply Drop, a baš kao što se iz imena da naslutiti, glavni uvjet za pobjedu je osiguravanje što većeg broja zaliha bačenih iz aviona.

In the Name of the Tsar dolazi i sa značajnim vizualnim poboljšanjima. Radi se o dodatku podrške za High Dynamic Range prikaz kojim će moći iskoristiti vlasnici PC-a i konzola sa podrškom za HDR.