Battlefield 1 popularniji je od „četvorke“

U istom vremenu Battlefield 1 privukao je čak 50% više igrača od Battlefielda 4, ponajviše zbog šire ciljane publike

U vrijeme kada se o padu popularnosti Battlefielda 1 priča više nego ikad, Electronic Arts nije zabrinut. Naime, izdavač raspolaže brojkama koje mu dozvoljavaju da bude optimističan i više nego zadovoljan.

Kako stoji u posljednjem financijskom izvještaju, objavljenom zadnjeg dana siječnja, Battlefield 1 je čak 50% popularniji od Battlefielda 4 u istoj fazi. Ovo znači da je u prvom tromjesečju dostupnosti privukao upola više igrača od popularne „četvorke“. EA je zadovoljan i aktivnošću igraće zajednice, no o konkretnim brojkama nije pričao.

Ovakav rezultat Battlefieldu 1 osigurao je titulu najuspješnije igre serijala Battlefield. EA-ov šef financijskog odjela Blake Jorgensen priznao je da je za dobru prodaju BF-a 1 zaslužna pristupačnost igre, koja je ležernijim igračima omogućila da uskoče na virtualno bojno polje bez da se osjećaju potpuno izgubljeno.

Za očekivati je da će Battlefield 1 nastaviti rasti, iako usporeno. EA će idućeg mjeseca objaviti prvu veliku ekspanziju They Shall Not Pass, a do kraja godine objavit će još tri ekspanzije sličnog sadržaja. Više informacija o prvom velikom DLC-u možete pročitati ovdje.