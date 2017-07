Battlefield 1 i Titanfall 2 uskoro u Origin Accessu

EA je objavio kako će se ove dvije odlične pucačine uskoro pridružiti veoma solidnoj ponudi igara koja je dostupna Origin i EA Access pretplatnicima

Sada kad su ljetne rasprodaje uglavnom završile, EA je odlučio podijeliti svoj plan za najtoplije godišnje doba. On se naravno odnosi na njihove pretplate Origin Access za PC i EA Access za Xbox One koji za cijenu od 3,99 eura mjesečno omogućuje igračima da uz neke druge dodatke neograničeno igraju igre koje se nalaze u nečemu što su nazvali The Vault.



Tako će uskoro svi zainteresirani moći uskočiti na virtualna bojišta Battlefielda 1 i Titanfalla 2 te prvi zaigrati FIFA-u 18 kroz Play First Trial. Ono što je odmah dostupno jesu sve ekspanzije za Star Wars Battlefront - Outer Rim, Bespin, Death Star i Rouge One: Scarif - koje imate prilike zaigrati ako ih do sada niste zaigrali.



Za kraj je EA spomenuo igre koje će biti dostupne samo za PC i samo za Xbox One. Uskoro će se oni koji igraju na računalima moći pozabaviti The Sims 4 Digital Deluxe verzijom igre, avanturom Oxenfree i znanstveno-fantastičnom avanturom Rebel Galaxy, dok će vlasnici Xboxa One dobiti pristup Play Frist Trial verzijama za Madden NFL 18, NHL 18 i NBA LIVE 18.



Zasad još nema točnih datuma, no obično kad EA tako najavi igre ne treba dugo da se pridruže ponudi, a ako želite vidjeti što sve točno nude Origin, odnosno EA Access zaputite se ovdje za PC ponudu, te ovdje za Xbox One.