Battlefield: Bad Company 2 i Battlefield 3 stigli na EA Access

Nedugo nakon što su postale dio programa Xbox One Backward Compatibility, dvije popularne igre serijala Battlefield stigle su u EA Access Vault

DICE-ovi hitovi Battlefield: Bad Company 2 i Battlefield 3 ovog su mjeseca zahvaljujući backward kompatibilnosti postali dostupni zainteresiranim igračima na Xboxu One, a sada su stigli i na EA-ovu uslugu EA Access. Obje igre, uz mnogo drugih, moguće neograničeno igrati za jedinstvenu pretplatu u iznosu od 3,99 eura.

Iz Electronic Artsa igrače su upozorili kako će zbog tehničkih ograničenja proći još neko vrijeme prije nego što igre budu vidljive svima, te savjetovao da se oni koji ih još uvijek ne vide strpe do 24 sata.

Podsjetimo, EA Access dostupan je isključivo na Xboxu One i potpuno je odvojen od istovjetne usluge na PC-ju. S tim na umu, EA nije želio otkriti hoće li ove igre postati dio Origin Accessa, no čini se kako će se to dogoditi. Battlefield 3, naime, već je dostupan na Origin Accessu i ne sumnjamo da je pitanje dana kada će korisnici na PC-ju moći ugrabiti i Bad Company 2.

Osim dva spomenuta Battlefielda na Access će kroz iduća tri mjeseca stići još nekoliko igara među kojima su Dead Space Ignition, Skate 3, Madden NFL 17 i Zuma's Revenge. Naravno, pretplatnici će dobiti i rani pristup Mass Effect: Andromedi koju će moći igrati do 10 sati već od 16. ožujka.