Battlerite i Line of Sight dostupni za isprobavanje na Steamu

Svi volimo isprobati proizvode prije kupovine, a ovaj vikend nam je dana prilika da zavirimo u sadržaje Line of Sighta i Battleritea

Ljubitelji besplatnih igara koji traže nešto novo imaju priliku ovaj vikend provesti uz Line of Sight i Battlerite putem Steama.

Battlerite je prema opisu "PvP team arena brawler" i duhovni nasljednik Bloodline Championsa koji kombinira akcijsku pucačinu iz ptičje perspektive i borilačke elemente. Spomenutog je moguće zaigrati u partijama od četiri, odnosno šest igrača podijeljenih u dvije grupe, dok je Line of Sight online FPS koji se trenutno također nalazi u programu ranog pristupa kao i Battlerite.

Prema opisu, Line of Sight donosi brojne unikatne i inovativne sustave poput detaljne prilagodbe likova, te je namijenjen svim vrstama igrača, od veterana do potpunih početnika. Dodatne detalje o Line of Sight i Battlerite potražite ovdje i ovdje.