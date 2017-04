Battlezone VR za Windowse uskoro u beti

Prijave se primaju još dva dana uz napomenu da su podržani uređaji HTC Vive i Oculus Rift

Na službenim stranicama retro akcijske strategije Battlezone su se počele zaprimati prijave za nadolazeće beta testiranje VR verzije spomenutog naslova za Windowse, odnosno Oculus Rift i HTC Vive.

Samo testiranje će se odvijati od 19. do 25. travnja, no za prijavu valja biti brz jer se primaju samo do 13. travnja.

Kako kažu autori, PC je moćna platforma obzirom da praktički nema ograničenja, te je cilj testiranja isprobati Battlezone na što više konfiguracija uz napomenu da se bez jednog od dva navedena uređaja ne treba ni prijavljivati.

Valja spomenuti kako je Battlezone u svojoj VR inačici već dostupan za PlayStation VR, dok bi verzija za PC trebala izgledati daleko bolje i optimiziranije. Dodatne detalje i prijavu potražite na službenim web stranicama.