Be the Zombie ponovo u Dying Lightu

Poseban događaj s izmjenjenim pravilima traje do ponedjeljka, a bez obzira na rezultat, svi sudionici će biti nagrađeni

Ekipa Techlanda je pokrenula ovogodišnji događaj Be the Zombie za Dying Light: The Following - Enhanced Edition koji kreće danas i završava 26. prosinca.

Tijekom spomenutog će svi igrači koji u njemu sudjeluju kao poklon dobiti određeno vrhunsko oružje bez obzira jesu li igrali na strani poraženih ili pobjednika.

Pravila su za ovu prigodu malo izmijenjena, pa Night Huntersi neće moći koristiti neke od svojih napadačkih sposobnosti, dok će igrači ljudskih likova biti zakinuti za šesto čulo, dok je uporaba određenih predmeta poput nadopune zdravlja ograničena.

Kad ga već spominjemo, recimo i kako je Dying Light: The Following - Enhanced Edition tijekom blagdanske rasprodaje na Steamu dodatno snižen za 60 posto.