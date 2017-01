Bear With Me – druga epizoda stiže u veljači

Nešto više od pola godine nakon što je objavio prvo, zagrebački Exordium Games spreman je objaviti drugo poglavlje svoje noir point-and-click avantrue

Ekipa iz zagrebačkog indie studija Exordium Games potvrdila je da će 15. veljače ove godine objaviti drugu epizodu svoje epizodne avanture Bear With Me. Pva že ešoupda mastavoto priču o malenoj djevojčici Amber i njenom plišanom medvjediću koji joj pomaže riješiti misterij nestalog brata.

Prema riječima razvojnog tima druga će epizoda predstaviti nove saveznike i sumnjivce. Osim toga, ova će epizoda biti opširnija od prethodne, pa će imati dvostruko više jedinstvenih scena smještenih na lokacije poput industrijskih pristaništa sa zalogajnicom, kasino i tajanstveno voodoo utočište.

Podsjetimo, Bear With Me svoju je prvu epizodu dobio početkom kolovoza prošle godine. Igra je dostupna samo na PC-ju i to putem Steama i Humble Storea. Prvu epizodu ove avanture u Bugu 286. opisala je naša Mateja Šop zaključivši kako se radi od dobrom početku nečega što obećava biti velika i zanimljiva priča.