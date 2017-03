Besplatan vikend pristup za Steep

Ovoga vikenda će biti moguće besplatno zaigrati Ubisoftov ekstremni i adrenalinom nabijeni sportski naslov Steep

Ubisoft je najavio da će ovoga vikenda omogućiti besplatan pristup punoj verziji open-world simulatora ekstremnih zimskih sportova Steep. Sudeći po Ubisoftu, Steep će biti moguće isprobati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One u razdoblju između 10. i 13. ožujka.

U Steepu će tokom testnog razdoblja biti moguće isprobati sve sadržaje, uključujući i poligon u Alpama, te sva prostranstva nove regije Aljaske. Uz to, Steep će tokom vikenda biti dostupan na popustu od 50%, za sve koji se odluče za nastavak igre nakon besplatnog testiranja. Ostvareni napredak će biti zadržan nakon kupovine igre, a jedini uvjet za sudjelovanje u besplatnom testiranju je instalacija Ubisoftovog servisa UPlay.

Steep je objavljen u studenom prošle godine, a na Metacriticu nosi prosječne ocjene od 71 do 74%. Igru je trenutno moguće zaigrati isključivo na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, no u siječnju je potvrđeno da je u pripremi i verzija za novi Nintendo Switch koja bi trebala biti objavljena prije kraja godine.