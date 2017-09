Besplatan vikend za Skyrim Special Edition

Narednih par dana putem Steama možete besplatno preuzeti i zaigrati ovu novu verziju Bethesdinog RPG-a

The Elder Scrolls V: Skyrim će u studenome navršiti šest godina, a ljubitelji tog Bethesdinog RPG serijala dugo vremena čekaju vijesti o novom poglavlju. Ovaj je izdavač igru doveo na sve moguće platforme, priprema VR verziju, a prošle je godine u listopadu za PC, Xbox One i PS4 izašao Special Edition koji je uključivao neka poboljšanja i sva proširenja.



Bethesda je odlučila ovog vikenda igračima na Steamu omogućiti da igru besplatno preuzmu tu novu verziju i odigraju koliko god sati stignu do nedjelje navečer. Uz to, moguće je do 19. rujna kupiti igru po 50 posto nižoj cijeni, odnosno 19,99 eura.



Ako ste zainteresirani, sve što vam treba je korisnički račun na Valveovom servisu i posjet ovoj stranici za preuzimanje. Nadamo se da će uskoro imati za podijeliti neke informacije o novoj igri u serijalu Elder Scrolls, a u međuvremenu će se pozabaviti izdavanjem novog Wolfensteina, Dishonoreda i Evil Withina.