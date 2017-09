Besplatna sezonska propusnica za Star Wars Battlefront

Kod Origina kuća opet časti, no za ovo će vam trebati Star Wars Battlefront Ultimate Edition, koji je, gle čuda, na popustu.

U sklopu Originove On The House akcije gdje svako toliko besplatno nude nove naslove ili pogodnosti, ovaj put se našla i sezonska propusnica za Star Wars Battlefront.



Ovaj Season Pass uključuje i četiri DLC paketa. U paketima, to jest ekspanzijama, nalazi se 20 novih tehnologija, uključujući i oružja, vozila i Star Cards. Tu je još i 16 novih multiplayer mapa, 4 nova moda igre, i mogućnost igre s osam novih junaka ili zlikovaca.



Star Wars Battlefront Ultimate Edition, koji vam treba da biste mogli iskoristiti ovu ponudu, sada je na 83% popusta ovdje, a Season Pass možete nabaviti na ovom linku.