Besplatno isprobajte Dishonored 2

Prije nekoliko dana je Bethesda najavila kako će nastavak na Dishonored dobiti demo verziju, a od danas je svi zainteresirani igrači mogu preuzeti

Dishonored 2 je odlična igra koju su zasjenili tehnički problemi. Bethesda i Arkane Studios su nakon izlaska izdali nekoliko zakrpa uz neke besplatne dodatke poput New Game Plus moda i mogućnosti biranja misija koje su u originalu bile implementirane čim je igra izašla.



Budući da demo verzije igara nisu više toliko popularne, zanimljivo je da se Bethesda odlučila na taj potez, pogotovo ako se u obzir još uzme i količina sadržaja koja je uključena. Demo Dishonoreda 2 sastoji se od prve tri misije, možete birati hoćete li igrati caricom Emily Kaldwin ili junakom iz originala, Corvom Attanom. Sve vještine koje otključate i sav napredak ostat će vam spremljen ako se nakon isprobavanja igre odlučite na kupovinu pune verzije.



Demo je za PC dostupan putem Steama, verzija za PlayStation 4 nalazi se na PSN-u, dok je ona za Xbox One dostupna putem Microsoftove trgovine. Uz demo, Bethesda je do 11. travnja odlučila sniziti cijenu igre za 50 posto, pa će vas ona koštati 29,99 eura ako je želite kupiti.