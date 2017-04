Besplatno preuzmite Saints Row 2

Izdavač Deep Silver trenutno na dva mjesta održava rasprodaju svojih igara, a sljedeća dva dana moguće je besplatno preuzeti jednu od njih

Akcijski serijal Saints Row do sada je nije bilo moguće igrati bez DRM zaštite, no izdavač Deep Silver i servis GOG.com odlučili su to promijeniti. Od sada i na tom servisu možete kupiti sve igre i DLC-ove koji su izašli, a u tom slučaju znači da su one u vašem vlasništvu.



Kako bi proslavili ovaj potez, Deep Silver je odlučio održati i rasprodaju te dijeliti Saints Row 2 svim zainteresiranim igračima besplatno. Osim na GOG-u, Saints Row 2 možete besplatno preuzeti i na Steamu. Rasprodaja se ne održava na Valveovom servisu, ali je još jedna u tijeku u trgovini na Humble Bundleovim stranicama.



Ponuda je vremenski ograničena, pa ako ste zainteresirani, požurite. Uz Saints Row, na GOG-u su sniženi Metro 2033 i Last Light Redux, Deadlight, serijal Risen i Sacred 2 Gold, dok ćete na Humbleu pronaći nešto više igara, pa se zaputite tamo i proučite ponudu ako vas zanima neka od igara koje je izdao Deep Silver.