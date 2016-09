Besplatno preuzmite trkaću igru The Crew

Sljedećih mjesec dana u sklopu promocije Ubi30 možete putem Uplayja besplatno preuzeti ovu solidnu trkaću igru

Kao što je prošlog tjedna obećao, Ubisoft je izvršio smjenu besplatnih igara u svojoj Ubi30 promociji. Na mjesto šarenog platformera Rayman Origins dojurila je trkaća igra The Crew koja se na tržištu nalazi nešto manje od dvije godine.



Zanimljivo je da se Ubisoft odlučio na besplatno dijeljenje nečega što je toliko novo, ali su spomenuli kako je The Crew igra na koju su posebno ponosni i koja već sad spada u nezamjenjiv dio njihovog kataloga.



Sve što trebate za ubacivanje igre u svoju kolekciju je korisnički račun na Uplayju i odlazak na ove stranice. Ponuda vrijedi do sredine listopada kada će The Crew zamijeniti nešto drugo. Do sada je Ubisoft podijelio Prince of Persia: The Sands of Time, Splinter Cell i Rayman Origins, a do kraja godine će se u ponudi naći još tri igre.