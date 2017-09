Bethesda - novi projekt prije kraja godine?

Bethesda je dala do znanja da prije kraja godine vrlo vjerojatno namjeravaju objaviti potpuno novi i još uvijek tajanstveni naslov

Pete Hines iz Bethesde je potvrdio dosadašnje glasine o tajanstvenom Bethesdinom naslovu koji bi trebao izaći prije kraja godine. Sudeći po Hinesu, novi i još uvijek službeno nenajavljeni projekt bi navodno uistinu trebali objaviti prije kraja godine. Na žalost, trenutno nije ni približno poznato o čemu se radi.

Tvorci hvaljenog serijala The Elder Scrolls su ovu godinu obilježili sa FPS-om Prey, koji je u svibnju objavljen na PC-u i konzolama, te sa TCG naslovom The Elder Scrolls: Legends, kojega je moguće zaigrati na PC-u, Macu, te iOS i Android uređajima. Prije kraja godine iz Bethesde stiže još nekoliko zvučnijih novih naslova. Osim iščekivanog Wolfenstein 2: The New Colossus, novog nastavka uspješnog FPS-a, tokom listopada na PC i konzole stiže horor The Evil Within 2. Uz to, prije kraja ove godine se očekuje službeni izlazak kompetitivnog FPS-a Quake Champions.