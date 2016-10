Beyond Good & Evil stigao u Ubisoft Club

Nova igra koju nam Ubisoft nudi povodom okrugle obljetnice je legendarni Beyond Good & Evil

Kao što je obećano, Ubisoft je kao slijedeću besplatnu igru koju daruje igračima povodom 30. rođendana odabrao Beyond Good & Evil.

Spomenuta je od jučer dostupna putem Ubisoft Cluba uz poznatu proceduru aktivnog računa na Uplayu i prisvajanja igre koja igračima ostaje zauvijek, no kako je ponuda vremenski ograničena, za to imate mjesec dana.

Ranije smo imali priliku u kolekcije uvrstiti Prince of Persia: The Sands of Time, Splinter Cell, Rayman Origins i The Crew, a do kraja godine nas očekuju još dva, trenutno neotkrivena poklona. Beyond Good & Evil je pak akcijska avantura koja nije doživjela komercijalni uspjeh, no tijekom vremena je dosegla kultni status i toplo je preporučamo zaigrati, a ovaj potez Ubisofta stiže u pravo vrijeme obzirom da je potvrđeno kako Michel Ancel i ekipa rade na nastavku.

Da ne duljimo, direktni link na besplatni Beyond Good & Evil se nalazi ovdje.