Je li Beyond Good and Evil 2 privremena Switch ekskluziva?

Nakon nekoliko vijesti o igrama koje neće stići na Nintendo Switch, evo (neslužbenih) informacija o jednoj koja hoće – i to kao jednogodišnja ekskluziva

Urednica portala Let's Play Video Games, Laura Kate Dale, često igračima donosi neslužbene, ali točne informacije o nadolazećim igrama, a sada se osvrnula na Beyond Good and Evil 2. Ova će igra, tvrdi Dale, biti privremena Nintendo Switch ekskluziva.

Ova je informacija posebno zanimljiva zbog činjenice da Ubisoft još uvijek nije potvrdio da će igra uopće stići na Switch, no događale su se i čudnije stvari. Kako bilo, Dale je na Twitteru objavila kako će Beyond Good and Evil 2 ekskluzivno na Switchu biti dostupan prvih 12 mjeseci nakon izlaska, te kako će po isteku ovog perioda stići na ostale velike platforme.

Osim informacije o ekskluzivnosti Dale je objavila kako će Ubisoft uskoro objaviti novi teaser trailer, a izgledno je da bi se to moglo dogoditi na velikom predstavljanju Nintendo Switcha koje je zakazano za 13. siječnja. Tada ćemo saznati što od Nintendove nove konzole možemo očekivati, kao i kakve ćemo igre na njemu igrati.