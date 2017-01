BF1 – Otkrivene informacije o ekspanziji They Shall Not Pass

Osim četiri nove mape DICE je predstavio novog Behemotha, novo veliko oklopno vozilo i potpuno novu elitnu klasu koja će sijati smrt po rovovima

Ekipa iz DICE-a napokon je prekinula šutnju i otkrila je konkretne informacije o novoj ekspanziji Battlefielda 1 koja na tržište stiže u ožujku ove godine pod nazivom They Shall Not Pass. Kao što je poznato od ranije, ova ekspanzija donosi nam četiri nove mape za multiplayer te novu frakciju – Francusku – a sada znamo i što s ovom frakcijom dolazi.

Nova elitna klasa imat će snažniji oklop i mnogo granata, a specijalizirana je za blisku borbu pa ćemo je morati neutralizirati sa sigurne udaljenosti.

Krenimo od mapa. Četiri mape dolaze pod nazivima Verdun Heights, Fort de Vaux, Soissons i Rupture. Svaka mapa ima jedinstven koncept, a krojene su kako bi zadovoljile sve profile igrača. Mapa Verdun Heights smještena je na vatrom uništeno brdo podno masivne tvrđave Verdun, na kojem eksplozija i smrti neće nedostajati, dok mapa Fort de Vaux akciju seli u koridore velike tvrđave i djeluje kao nešto čemu će se veseliti fanovi mapa poput Metroa ili Operation Lockera iz ranijih Battlefielda.

Mapa Soissons smještena je u maleno selo istog imena i labavo je temeljena na jednu od najvećih tenkovskih bitki Prvog svjetskog rata. Zbog toga će fokus staviti na borbu ratne mehanizacije, dok će pješaštvu priliku za trčkaranje ponuditi samo između kuća gdje će se moći sakriti od opakih tenkova i aviona. Posljednja mapa, Rupture, vedrija je od ostalih, no samo na površini. Ovom mapom prostire se mreža rovova, dok se između njih nalaze brojni uništeni metalni divovi iz ranijih bitki.

Prednja strana novog tenka ima mnogo kutova i za pretpostaviti je da će dobro odbijati napave sprijeda.

Kao što smo spomenuli ranije, ekspanzija They Shall Not Pass osim novih mapa donosi novu elitnu klasu Trench Raider. Ova će klasa biti opremljena opakom palicom Raider Club i „impresivnim arsenalom granata“ te će biti idealna za čišćenje rovova i zatvorenih prostora. Bit će tu i novo fiksno oružje Field Gun, koje će funkcionirati poput malog minobacača, no uz mnogo veću razornu snagu.

Da stvar ne ostane samo na nogama razvojni je tim pripremio novo oklopno vozilo i novog Behemotha. Novo oklopno vozilo ujedno je i jedan od najrazornijih tenkova iz Prvog svjetskog rata, a radi se o tenku St. Chamond koji bi mogao dominirati bojnim poljem. Jedino što će mu moći parirati bit će novi BehemothChar 2C temeljen na divovskom francuskom tenku koji će se moći slobodno kretati mapom stvarajući kaos.

Novi opaki Behemoth moći će se slobodno kretati mapom i u dobrim rukama lako će preokrenuti meč.

Najzanimljivija novost nedvojbeno je novi igraći mod naziva Frontlines. Ovaj mod predstavlja kombinaciju Conquesta i Rusha i poslat će nas na mape na kojima ćemo se boriti za kontrolu nad jednom zastavom u zoni prije nego što se pomakne do baze protivnika. Jednom kad dođe do baze, tim će morati uništiti dvije stanice poput onih u modu Rush.

Za kampere i one koji se tako osjećaju - novo će fiksno oružje vjerojatno biti efikasno protiv udaljene mehanizacije.