BF1 besplatan ovog vikenda, prva ekspanzija stiže sredinom mjeseca

Osim što je najavio datum izlaska prve ekspanzije, DICE je potvrdio da će igrači na PC-ju i Xboxu One Battlefield 1 moći besplatno isprobati ovog vikenda

DICE i Electronic Arts nedavno su otkrili nazive nadolazećih ekspanzija Battlefielda 1, a sada su nam ponudili još malo zanimljivih informacija. One kažu kako će ekspanzija They Shall Not Pass sveopćoj javnosti postati dostupna 28. ožujka.

Podsjetimo, vlasnici Battlefield 1 Premium Passa sve ekspanzije dobivaju dva tjedna ranije, što znači da će They Shall Not Pass moći zaigrati već 14. ožujka. Ako ne mogu dočekati, dio sadržaja mogu proučiti već sada na službenim CTE serverima gdje se trenutno „vrte“ tri nove mape s novim oružjem, vozilima i sličnim stvarima. Ako vam se ne preuzima dodatna verzija igre, bacite oko na epizodu na naš YouTube kanal gdje prolazimo kroz CTE sadržaje.

Paralelno s datumom izlaska prve ekspanzije DICE i Electronic Arts potvrdili su kako će Battlefield 1 biti besplatno dostupan tijekom nadolazećeg vikenda, između 4. i 6. ožujka. Igrači na Xboxu One igru će moći igrati koliko god žele, dok će PC-jaši preko Origina moći zaigrati do 10 sati multiplayera, te uskočiti u četiri multiplayer moda i pet mapa. U Origin Open Trialu bit će dostupne i prve dvije misije singleplayera.

Dodatne informacije možete pronaći na službenom webu.