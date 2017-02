BioWare objavio sistemske zahtjeve za Mass Effect: Andromedu

Od izlaska novog Mass Effecta dijeli nas manje od mjesec dana, a razvojni tim je odlučio objaviti kakva će računala biti potrebna za igranje

Što se više bliži izlazak novog Mass Effecta to BioWare objavljuje sve više informacija. Od vijesti, videa i po novome prvih dojmova nekih većih stranih portala, Andromeda počinje biti sve manji misterij. Posljednje što je tim objavio vezano je uz PC verziju igre, a odnosi se na minimalne i preporučene konfiguracije za pokretanje i optimalno igranje novog poglavlja u ovom znanstveno-fantastičnom serijalu. Evo kako izgledaju:



Minimalna konfiguracija

OS: 64-bitni Windowsi 7, 8.1 ili 10

Procesor: Intel Core i5-3570 ili AMD FX-6350

Grafička kartica: Nvidia GTX 660 2 GB ili AMD Radeon 7850 2GB

RAM: 8 GB

Čvrsti disk: 55 GB slobodnog prostora



Preporučena konfiguracija

OS: 64-bitni Windowsi 7, 8.1 ili 10

Procesor: Intel Core i7-4790 ili AMD FX-8350

Grafička kartica: Nvidia GTX 1060 3GB ili AMD RX 480 4GB

RAM: 16 GB

Čvrsti disk: 55 GB slobodnog prostora



Ovo će biti prva igra u serijalu Mass Effect koja će koristiti DICE-ov Frostbite engine, pa su zahtjevi dosta slični najnovijoj igri u serijalu Battlefield. Ako igra bude optimizirana kao i Battlefield 1 te uz to bude toliko dobro izgledala, PC igrači se imaju čemu veseliti. Mass Effect: Andromeda izlazi 23. ožujka za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a Origin i EA Access pretplatnici će igru moći zaigrati par dana ranije. Sve što je BioWare do sada objavio možete pronaći na službenim stranicama.