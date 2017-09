Black Desert Online dobiva besplatnu ekspanziju

Black Desert Online će već krajem mjeseca biti osvježen sa dvodijelnom ekspanzijom nazvanom Kamasylvia

Kakao Games i Pearl Abyss su najavili da prva ekspanzija za MMORPG Black Desert Online izlazi 27. rujna. Sudeći po tvorcima igre ekspanzija stiže pod nazivom Kamasylvia, a biti će isporučena u dva dijela. Ekspanzija će biti besplatna za sve vlasnike Black Desert Onlinea, a krije čitav niz novih PvE sadržaja, među kojima se posebno ističe nova regija imena Kamasylvia.

Radnja novih glavnih i sporednih misija je vezana uz klase Ranger i Dark Knight i njihovu blisku vezu sa regijom Kamasylvia. Što se veličine nove regije tiče, Pearl Abyss poručuje da je usporediva sa veličinom regije Calpheon, te da je kao glavno okupljalište igrača zamišljeno selo Old Wisdom Tree.

Novi PvE sadržaji bi trebali kulminirati u grupnoj instanci The Altar of Training u kojoj je glavni cilj izdržati navale sve jačih udara neprijatelja. Svi koji prežive pet valova neprijatelja će se potom suočiti sa završnim bossom Ancient Puturumom, te se dokopati moćnih setova novog oružja i opreme, te drugih iznenađenja.