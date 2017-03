Blizzard o Switch izdanju Overwatcha

Blizzard je otkrio da objava FPS hita Overwatch na Nintendu Switch predstavlja značajan izazov, no da je ipak ne mogu u potpunosti otpisati

Blizzardov popularni FPS Overwatch je trenutno dostupan na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, a tvorci igre trenutno razmatraju objavu Nintendo Switch verzije igre. Sudeći po voditelju projekta Overwatch, Jeffu Kaplanu, još uvijek sa sigurnošću ne mogu otpisati Switch izdanje igre, no barem za sada se ne čini pretjerano izglednim. Kaplan je na Redditu otkrio da izdavanje Overwatcha na Switchu predstavlja popriličan izazov, ali da nisu u potpunosti zatvoreni za čitavu ideju.



Overwatch trenutno broji više od 25 milijuna registriranih igrača, te se uspješno svrstao među najpopularnije današnje multiplayer naslove. Nedavno je potvrđeno da će se šarolikoj postavi igrivih likova uskoro pridružiti nova junakinja Orisa. Orisa bi na PC, PlayStation 4 i Xbox One trebala stići 21. ožujka.

S druge strane, Nintendo je sa konzolom Switch obećao bližu suradnji sa vanjskim razvojnim kućama. Tokom predstavljanja same konzole su potvrdili partnerstvo za izdavačima kao što su Activision, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft i Sega. Uz to, potvrdili su bližu suradnju sa nezavisnim razvojnim studijima. Katalog Switch igara će time biti obogaćen naslovima izdavača kao što su Yacht Club Games (Shovel Knight), Chucklefish (Starbound, Terraria), Team17 ili Devolver Digital. Nintendo je u siječnju ove godine potvrdio da je za Nintendo Switch trenutno u razvoju više od stotinu različitih naslova iz sedamdesetak različitih razvojnih kuća.