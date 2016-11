Blizzard sprema novi FPS?

Čini se da Overwatch neće ostati jedini Blizzardov FPS. Sudeći po novim oglasima za posao trenutno spremaju potpuno novi FPS projekt

Sudeći po novim oglasima za posao koji su se pojavili na Blizzardovim korporativnim stranicama, poznati razvojni studio je počeo s radovima na novom FPS projektu. Naime, Blizzard trenutno traži inžinjere sa iskustvom razvoja igara iz perspektive prvog lica. Blizzard je tokom ove godine ojačao razvojnu postavu idućeg nastavka poznatog im serijala Diablo, a aktivno nastavljaju s radom i na World of Warcraftu, Starcraftu, Hearthstoneu i Heroes of the Stormu.

Blizzardov Overwatch im je ujedno prvi FPS projekt, te trenutno jedna od najpopularnijih timskih pucačina. Trenutno nema nikakvih naznaka o tome što bi im zapravo trebao uključivati idući FPS. Teško je očekivati da će pojedini detalji o projektu procuriti prije nego što čitava stvar bude službeno najavljena, pogotovo ako se u obzir uzme Blizzardova dosadašnja strogoća i tajnost pri razvoju novih naslova.



Raznolikoj postavi Overwatcha se pridružila nova članica Sombra, a popularni FPS je nedavno bilo moguće zaigrati i besplatno. Idući koraci za poznati FPS uključuju dodatke novih igrivih likova, novih multiplayer arena, te novih modova igre.