Call Of Cthulhu - dubine ludila

Depths of Madness je naziv novog promotivnog videa kojim nas ekipa Focus Homea nabrijava za Call Of Cthulhu

Izdavačka kuća Focus Home Interactive i razvojni tim Cyanide su objavili novi promotivni video nadolazećeg horor RPG-a Call Of Cthulhu.

Spomenuti naslov je, kako se iz naziva dade zaključiti, nastao prema djelu majstora horora H. P. Lovecrafta davne 1926. godine i do danas je dobio nekoliko obrada, no niti jedna do sada nam se ne čini privlačno kao ova.

Call Of Cthulhu nas stavlja u ulogu privatnog istražitelja Edwarda Pierca koji je upleten u mrežu neobičnih događaja tijekom istrage smrti poznatog umjetnika i njegove obitelji, te mu je teško razlučiti stvarnost od ludila koje ga sve više zahvaća.

Kako napreduje, tako sve više sumnja u sve što se oko njega događa, što je pak posljedica buđenja samog Cthulhua, a mali dio horora s kojim ćemo se susresti, provjerite u nastavku.